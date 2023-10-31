مذنب مذهل يقترب من الأرض عام 2024

من المقرر أن يبهر مراقبو السماء حدثًا سماويًا رائعًا في عام 2024. حيث سيكون المذنب العملاق، المعروف باسم 12P/Pons-Brooks، مرئيًا وهو يقترب من الشمس. وقد لفت هذا المشهد الفلكي انتباه الخبراء بالفعل بسبب سلوكه الاستثنائي.

أفاد علماء من جمعية علم الفلك البريطانية (BAA) أن المذنب شهد انفجارين متفجرين خلال أربعة أشهر فقط. تتكون هذه الانفجارات من انفجارات مفاجئة للغبار والغاز أثناء رحلة المذنب نحو الأرض. وما يجعل هذه الظاهرة الكونية أكثر إثارة للدهشة هو المظهر الغريب للمذنب نفسه.

قام ريتشارد مايلز، عضو هيئة الطيران البريطانية، بمقارنة المذنب 12P/Pons-Brooks بمذنب الألفية فالكون الشهير من سلسلة أفلام حرب النجوم. ووصف المذنب بأنه محاط بسحابة أثيرية واسعة من الغبار والغاز. وقد أثار هذا التشابه المذهل الرهبة والانبهار بين علماء الفلك والمتحمسين على حد سواء.

ومن المثير للاهتمام أن مثل هذه الانفجارات نادرة نسبيًا في المذنبات، حيث تحدث فقط حوالي 3-4 بالمائة من الوقت. خلال مثل هذه الأحداث، تتشتت الجسيمات المقذوفة من نواة المذنب مع مرور الوقت. وفي حالة 12P/Pons-Brooks، تخلق النواة الكبيرة ظلًا يغلف سحابة الغبار والغاز، مما ينتج عنه شكلًا فريدًا يشبه قرون الشيطان أو سفينة الفضاء الشهيرة.

ليس مظهر هذا المذنب آسرًا فحسب، بل إن مساره جدير بالملاحظة أيضًا. لقد صاغ العلماء مصطلح "شبيه هالي" لوصف المذنبات التي تتبع مدارات بيضاوية طويلة حول الشمس، وتستغرق ما بين 20 إلى 200 عام لإكمال ثورة. على الرغم من أن 12P/Pons-Brooks يقع ضمن هذه الفئة، إلا أنه ينحرف قليلاً عن الفترة المدارية لمذنب هالي، والتي تمتد 76 عامًا بدلاً من 71 عامًا التي لوحظت في هذه الحالة.

لإلقاء نظرة على هذا المشهد السماوي الاستثنائي، ضع علامة في تقويمك ليوم 21 أبريل، عندما يكون المذنب أقرب إلى الشمس، و2 يونيو، عندما يكون أقرب إلى الأرض. ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن وكالة ناسا تشير إلى 12P/Pons-Brooks على أنه "مذنب قريب من الأرض"، إلا أنه لا يزال أبعد عنا بحوالي 70 مرة من مسافة قمرنا. ولذلك، فإن احتمال الاصطدام هو ببساطة غير وارد.

يعد هذا الحدث بأن يكون تجربة ساحرة حقًا لكل من علماء الفلك الهواة والمحترفين على حدٍ سواء. لذلك، قم بإعداد التلسكوبات الخاصة بك واستعد لمشاهدة الرحلة المذهلة لـ 12P/Pons-Brooks وهي تزين السماء في عام 2024.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يبدو شكل المذنب 12P/Pons-Brooks بعد الانفجارات؟

بعد الانفجارات، يأخذ هذا المذنب شكل سفينة الفضاء ميلينيوم فالكون أو قرون الشيطان، وتحيط به سحابة من الغبار والغاز.

س: هل الانفجارات شائعة في المذنبات؟

لا، إن الانفجارات في المذنبات نادرة نسبيًا، وتحدث فقط في حوالي 3-4 بالمائة من الوقت.

س: لماذا يظهر المذنب شكلا فريدا؟

الغبار الكاسح الناتج عن الانفجار، جنبًا إلى جنب مع النواة الكبيرة للمذنب، يخلق شكلًا مجوفًا يشبه قرون الشيطان أو سفينة الفضاء ميلينيوم فالكون.

س: ما هو المذنب "الذي يشبه هالي"؟

المذنب "الذي يشبه هالي" هو الذي يتبع مدارًا بيضاويًا طويلًا حول الشمس، ويستغرق ما بين 20 إلى 200 عام لإكمال ثورة. في حالة 12P/Pons-Brooks، تبلغ الفترة المدارية له حوالي 71 عامًا، وهي تختلف قليلاً عن مذنب هالي، الذي يدور كل 76 عامًا.

س: متى سيكون المذنب مرئيا من الأرض؟

وسيمر المذنب بالقرب من الشمس في 21 أبريل وأقرب إلى الأرض في 2 يونيو، مما يوفر فرصة لمراقبي السماء لمشاهدة روعته.

س: هل هناك احتمالية للاصطدام بالأرض؟

لا، كما ذكر الخبراء، فإن المذنب 12P/Pons-Brooks يبعد حوالي 70 مرة عن الأرض بعد قمرنا، مما يجعل أي تصادم غير وارد تمامًا.