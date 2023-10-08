اكتشف محطة الفضاء الدولية واستكشف سماء الليل

إذا كنت تستيقظ مبكرًا أو تجد نفسك على الطريق مبكرًا هذا السبت، فتوقف لحظة للنظر إلى السماء الجنوبية الغربية حوالي الساعة 6:15 صباحًا. ستتمتع بمظهر مشرق لمحطة الفضاء الدولية (ISS) أثناء عبورها السماء. وفي ما يزيد قليلاً عن ثلاث دقائق، سوف يصعد فوقنا تقريبًا قبل أن يهبط نحو الأفق الشرقي ويتلاشى.

وستكون هذه الرؤية الخاصة لمحطة الفضاء الدولية مشرقة بشكل لا يصدق، مما يجعلها الجسم الأبرز في السماء. ومع ذلك، مع اقترابه من الأفق الشرقي، سيتفوق عليه كوكب الزهرة، الكوكب الشقيق. يشرق كوكب الزهرة مبكرًا ويشرق بشكل مشرق قبل أن تشرق الشمس. راقبه وقد تتمكن من رؤيته بعد شروق الشمس. في الواقع، كوكب الزهرة والقمر هما الأجرام السماوية الوحيدة المنتظمة التي يمكن رؤيتها خلال ساعات النهار.

بالحديث عن القمر، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري سيوضع بجوار كوكب زحل. ومع كون القمر في حالته الأحدب، حيث يكتمل ثلاثة أرباعه تقريبًا، سيكون في طريقه إلى البدر بحلول اليوم التاسع والعشرين.

هذه المرة مثالية لمراقبة اثنتين من أقرب المجرات القزمة إلينا. في ليلة صافية في منتصف الشهر، توجه إلى مكان مظلم وامنح عينيك خمس دقائق للتأقلم. وبدون أي تدخل من القمر، ستتمكن من رؤية سحب ماجلان الصغيرة والكبيرة في السماء الجنوبية. تقع سحابة ماجلان الصغيرة (SMC) جنوب غرب النجم الساطع أشيرنار، وتظهر كعنقود صغير من الضوء. على الرغم من مظهره الذي يبدو غير مهم، فهو يمتد في الواقع لأكثر من 18,000 سنة ضوئية ويحتوي على عدة مئات الملايين من النجوم.

تقع سحابة ماجلان الكبرى (LMC) فوق نجم كانوب مباشرة، بالقرب من الأفق الجنوبي. وهو أكبر وأقرب إلينا من نظيره الأصغر، حيث يمتد على حوالي 32,000 سنة ضوئية ويضم حوالي 20 مليار نجم. ومن المتوقع أيضًا أن يندمج LMC مع مجرتنا درب التبانة خلال حوالي 2.4 مليار سنة.

لذا، في المرة القادمة التي تستيقظ فيها مبكرًا أو تجد نفسك في مكان مظلم، خذ لحظة لتستمتع بعجائب السماء ليلاً. اكتشف محطة الفضاء الدولية، وتتبع كوكب الزهرة، واستكشف جمال سحب ماجلان ومجرتنا درب التبانة.

مصادر:

– محطة الفضاء الدولية (ISS): https://www.nasa.gov/