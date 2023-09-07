تشير دراسة جديدة إلى أن أسلاف البشر الأوائل صنعوا كرات عمدًا

لقد ناقش علماء الآثار منذ فترة طويلة أصول والغرض من "الأجسام الشبه الكروية" بحجم كرة التنس المكتشفة في المواقع القديمة. وتلقي دراسة حديثة أجرتها الجامعة العبرية في القدس الضوء على هذا الأمر. وقام الباحثون بفحص 150 جسمًا كرويًا من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى 1.4 مليون سنة، عثر عليها في موقع العبيدية الأثري في إسرائيل. وباستخدام التحليل ثلاثي الأبعاد، وجدوا أدلة على أن هذه المجالات تم تصميمها عمدا.

تشير الدراسة إلى أن أشباه البشر الأوائل، الذين لا يزال نسبهم الدقيق غير معروف، كانوا يحاولون الوصول إلى الكرة المثالية. وفي حين أن الحجارة لم تصبح أكثر سلاسة أثناء العملية، إلا أنها أصبحت أكثر كروية بشكل ملحوظ. ويرى الباحثون أن هذا التشكيل المتعمد يشير إلى فكرة مسبقة وقدرة معرفية لدى أسلافنا القدماء.

ويفتح هذا الاكتشاف احتمالات لمزيد من الدراسة. تشير جوليا كاباناس، عالمة الآثار في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في فرنسا، إلى أنه يمكن تطبيق تقنيات مماثلة على الأجسام الشبه الكروية الأخرى، مثل تلك الموجودة في مضيق أولدوفاي في تنزانيا والتي يعود تاريخها إلى مليوني عام. لكن الكشف عن الهدف من وراء هذه المجالات يظل لغزا.

وقد تم اقتراح نظريات مختلفة. ويتكهن البعض بأن الأجسام الشبه الكروية قد استخدمت كأدوات لاستخراج النخاع من العظام أو طحن النباتات. ويعتقد آخرون أنه ربما كانت لهم قيمة رمزية أو فنية. يعترف كاباناس بأن جميع الفرضيات ممكنة، لكنه يعترف بأن الإجابات الحقيقية قد لا تكون معروفة أبدًا.

تضيف هذه الدراسة الجديدة إلى فهمنا للقدرات المعرفية لأسلاف الإنسان الأوائل وقدرتهم على تشكيل الأشياء بشكل هادف. يوضح الإنشاء المتعمد لهذه المجالات مستوى من التخطيط والمهارة بين أشباه البشر القدماء لم يكن معروفًا من قبل.

مصادر:

- العنوان: أسلاف البشر الأوائل صنعوا مجالات عمدا، حسب ما تشير إليه دراسة جديدة

– المصدر: TheGuardian.com