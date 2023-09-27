تطور الميكروبيوم الفموي عند الرضع: فهم العوامل التي تشكل صحة الفم المبكرة

تستكشف مراجعة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Microbiology تطور الميكروبيوم الفموي عند الرضع والعوامل المختلفة التي تؤثر على تكوينه. يشير الميكروبيوم الفموي إلى مجموعة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الفم، بما في ذلك اللسان والأسنان واللثة واللوزتين. يلعب هذا النظام البيئي المتنوع من البكتيريا والفطريات والعتائق والأوالي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الفم والصحة العامة.

تسلط الدراسة الضوء على الأبحاث المحدودة التي أجريت حول تطوير الميكروبيوم الفموي مقارنة بميكروبيوم الأمعاء. ومع ذلك، فإن فهم الميكروبيوم الفموي أمر بالغ الأهمية لأنه له آثار على صحة الطفل طوال حياته.

يبدأ تطور الميكروبيوم الفموي قبل الولادة، حيث تستعمر البكتيريا مثل المكورات العنقودية البشروية تجويف الفم. ومع ذلك، فإن الميكروبيوم الفموي ديناميكي للغاية ويخضع لتغيرات كبيرة خلال الحياة المبكرة. بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل شهرًا واحدًا، تكون البكتيريا الأولية قد اختفت في الغالب، وحلت محلها أجناس أخرى مثل جيميلا وهيموفيلوس.

يلعب النظام الغذائي للرضع دورًا حاسمًا في تشكيل الميكروبيوم الفموي. يتمتع الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بميكروبيومات مميزة مقارنة بالأطفال الذين يرضعون حليبًا صناعيًا. يحتوي حليب الثدي على مكونات مختلفة، بما في ذلك الميكروبات، والسكريات قليلة التعدد في الحليب البشري (HMOs)، والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، والبروتينات المضادة للميكروبات. تساهم هذه المكونات في تطوير وحماية الميكروبيوم الفموي.

يؤثر التسنين وظهور الأسنان الأولية أيضًا على تطور الميكروبيوم الفموي. مع نمو الطفل وبدء ظهور أسنانه، تستعمر بكتيريا جديدة الفم. هناك علاقة معقدة بين تسوس الأسنان والميكروبيوم الفموي، حيث يؤثر كل منهما على الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعوامل مثل صحة الجهاز التنفسي واستخدام المضادات الحيوية أن تؤثر على الميكروبيوم الفموي. يمكن أن تنتقل البكتيريا من الجهاز التنفسي إلى الفم، مما قد يسبب التهابات الجهاز التنفسي. المضادات الحيوية، رغم أنها ضرورية في بعض الحالات، يمكن أن تعطل الميكروبيوم الفموي، مما يؤدي إلى تأثيرات طويلة المدى على صحة الفم.

تؤكد المراجعة على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال، وخاصة الدراسات الطولية التي تتتبع بيانات التغذية والتسنين والصحة عبر مرحلة الطفولة. تعد تقنيات التسلسل المتقدمة ضرورية أيضًا للتمييز بين الأنواع المختلفة من المكورات العقدية وتأثيراتها على صحة الإنسان. إن فهم تكوين الميكروبيوم الفموي سيمكن من تطوير استراتيجيات لدعم صحة الفم والجهازية مدى الحياة.

مصادر:

– الحدود في علم الأحياء الدقيقة. "التطور الزمني للميكروبيوم الفموي عند الرضع: نظرة عامة على التحليل التلوي."