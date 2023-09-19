جوائز التعاون الوظيفي المبكر لبرنامج ناسا للأحياء الفلكية

يقدم برنامج ناسا لعلم الأحياء الفلكي جوائز التعاون الوظيفي المبكر (ECCA) لدعم السفر المتعلق بالأبحاث للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وطلاب ما بعد الدكتوراه والعلماء المبتدئين. تهدف ECCA إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين في مجال علم الأحياء الفلكي.

توفر ECCA التمويل لتغطية نفقات السفر بين مختبرين أو أكثر يدعمهم برنامج ناسا لعلم الأحياء الفلكي. فهو يوفر فرصة للباحثين لزيارة مؤسسات مختلفة والتعاون مع الخبراء في مجال تخصصهم. يدرك البرنامج أهمية التعاون متعدد التخصصات ويشجع المتقدمين على استكشاف بيئات بحثية متنوعة.

في حين يتم إعطاء الأولوية للسفر الذي يدعم بحث مقدم الطلب، فإن ECCA تنظر أيضًا في رحلات السفر الأخرى التي تعتبر بالغة الأهمية للتطوير المهني لمقدم الطلب. تسمح هذه المرونة للباحثين بحضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات التي يمكن أن تعزز معارفهم ومهاراتهم في علم الأحياء الفلكي.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على ECCA، يجب أن يكون المتقدمون منتسبين رسميًا إلى مؤسسة أمريكية. وهذا يضمن استخدام التمويل من قبل الباحثين الذين يشاركون بنشاط في أبحاث علم الأحياء الفلكي داخل الولايات المتحدة. إن ECCA مفتوحة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وزملاء ما بعد الدكتوراه والعلماء المبتدئين الذين هم في المراحل الأولى من حياتهم المهنية.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل لـ ECCA هو 5,000 دولار. يمكن استخدام هذا الدعم المالي لتغطية نفقات السفر مثل تذاكر الطيران والإقامة والوجبات ورسوم التسجيل في المؤتمرات. تهدف ECCA إلى توفير مستوى معقول من الدعم لتمكين الباحثين من المشاركة في الأنشطة التعاونية وفرص التطوير المهني.

الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على جائزة ECCA هو يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023. ويتم تشجيع الأفراد المهتمين على زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج ناسا لعلم الأحياء الفلكي للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التقديم والمتطلبات المحددة للجائزة.

توفر جوائز التعاون الوظيفي المبكر التي يقدمها برنامج ناسا لعلم الأحياء الفلكي فرصة ممتازة للباحثين الشباب في مجال علم الأحياء الفلكي لتعزيز أبحاثهم وتطويرهم المهني من خلال التعاون وتبادل المعرفة. من خلال دعم السفر إلى مؤسسات بحثية مختلفة، تهدف ECCA إلى تعزيز التعاون متعدد التخصصات وتشجيع الابتكار في مجال علم الأحياء الفلكي.

المصادر: برنامج ناسا لعلم الأحياء الفلكي