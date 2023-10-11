توفر الأحافير الدقيقة الكامبرية المبكرة غير العادية رؤى جديدة حول الأعصار السيكلونيورالية

حقق فريق بحث دولي بقيادة البروفيسور تشانغ هواكياو اكتشافًا مثيرًا في مجال علم الحفريات. لقد اكتشفوا حفريات دقيقة غير عادية من العصر الكامبري المبكر تحافظ على العضلات الانطوائية لحيوانات الأعاصير، وهي مجموعة من الحيوانات بما في ذلك الديدان المستديرة، وديدان شعر الخيل، وتنانين الطين، وغيرها الكثير. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التطور المبكر لكائنات الأعصار، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفصليات، وهي أكثر الحيوانات نجاحًا على وجه الأرض.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences، الضوء على أهمية هذه الأحافير الدقيقة في فهم التشكل الوظيفي والأهمية التطورية للكائنات الحية الكامبرية المبكرة. إن الحفريات الموجودة في تكوين كوانتشوانبو في الصين، محفوظة جيدًا بشكل استثنائي وتوفر دليلاً على العضلات في هذه الحيوانات القديمة.

يصف الباحثون ثلاث عينات مُفسفتة، مع الحفاظ على واحدة على وجه الخصوص (NIGP179459) بشكل أفضل. تتكون هذه العينة من خمس حلقات مترابطة، بالإضافة إلى هياكل شعاعية وطولية. يتم تفسير الحلقات والهياكل على أنها عضلات متحجرة، تمثل مجموعات مختلفة من العضلات مثل العضلات الدائرية والطولية.

وبناءً على ترتيبها وملمسها، يقترح الباحثون أن هذه الأحافير الدقيقة تنتمي إلى البريبولان، وهي مجموعة من الديدان البحرية. يشير وجود شبكة عضلية إلى وجود تشابه مع البريابولانس، في حين أن التماثل السداسي الشعاعي يمكن مقارنته بالسكليدوفوران.

بشكل عام، توفر هذه الأحافير الدقيقة غير العادية رؤى قيمة حول علم التشريح والعلاقات التطورية لدى أعصار الكامبري الأوائل. إنها تساهم في فهمنا لتنوع وتعقيد الكائنات الحية القديمة وتلقي الضوء على أصول المفصليات وغيرها من المجموعات الحيوانية الناجحة.

مصادر:

– وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية