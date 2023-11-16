هل تتطلع للشروع في مغامرة مراقبة النجوم؟ يعد تلسكوب Celestron StarSense Explorer DX 130AZ خيارًا رائعًا للمبتدئين، وهو الآن الوقت المثالي للشراء، مع خصم بقيمة 150 دولارًا قبل الجمعة السوداء. تلقى هذا التلسكوب العاكس مقاس 5 بوصات مراجعات متوهجة، وحصل على أربعة من أصل خمسة نجوم في مراجعة Celestron StarSense Explorer DX 130AZ، وقد ظهر بشكل بارز في دليل شراء أفضل تلسكوب للمبتدئين.

ما يميز كاميرا DX 130AZ هي فتحة العدسة التي تبلغ 130 ملم، مما يجعلها مثالية لمراقبة المجرات والسدم والكواكب وعناقيد النجوم. يأتي مع مجموعة كاملة من الملحقات، بما في ذلك العدسات مقاس 10 مم و25 مم، ومنظار البحث، وقاعدة شحن الهواتف الذكية StarSense، وحامل ثلاثي القوائم كامل الارتفاع. سواء كان لديك بعض المعرفة بالأبراج أو كنت مبتدئًا تمامًا، فإن هذا التلسكوب يلبي جميع مستويات الخبرة. استخدم منظار النقطة الحمراء للتنقل في السماء ليلاً أو الاستفادة من قاعدة محول الهاتف الذكي، وهو مثالي للمبتدئين. ما عليك سوى تثبيت تطبيق StarSense وتشغيله، وسيرشدك بالسهام إلى الجسم السماوي الذي تريده. البحث عن كوكب المشتري أو زحل؟ فقط اكتبه في التطبيق، وسوف يوجهك إلى هناك.

لا تفوت هذه الفرصة لامتلاك تلسكوب مناسب للمبتدئين يتمتع بقدرة كافية لمشاهدة الأجسام المفضلة لديك في السماء ليلاً. يعد Celestron StarSense Explorer DX 130AZ، بخصم 150 دولارًا الآن، استثمارًا ممتازًا. استفد من هذا العرض غير المسبوق وابدأ رحلتك إلى الكون اليوم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي فتحة تلسكوب Celestron StarSense Explorer DX 130AZ؟

يتميز Celestron StarSense Explorer DX 130AZ بفتحة 130 ملم، مما يجعله مثاليًا لمراقبة المجرات والسدم والكواكب ومجموعات النجوم.

2. هل يمكنني استخدام هاتفي الذكي مع هذا التلسكوب؟

نعم، يأتي DX 130AZ مزودًا بقاعدة محول للهواتف الذكية. ما عليك سوى تثبيت تطبيق StarSense على هاتفك، ووضعه في قفص الاتهام، وسيرشدك التطبيق إلى الجسم السماوي الذي تريده.

3. ما هي الملحقات المضمنة مع التلسكوب؟

يأتي التلسكوب مزودًا بعدسات عينية مقاس 10 مم و25 مم، ومنظار مكتشف، ومنصة للهواتف الذكية StarSense، وحامل ثلاثي القوائم كامل الارتفاع. توفر هذه الملحقات كل ما يحتاجه عالم الفلك الجديد لتجربة ناجحة لمشاهدة النجوم.

4. هل هذا التلسكوب مناسب للمبتدئين؟

قطعاً! يعد Celestron StarSense Explorer DX 130AZ تلسكوبًا مثاليًا للمبتدئين. إنه سهل الاستخدام، وحتى المبتدئين يمكنهم التنقل بسهولة في سماء الليل باستخدام قاعدة محول الهاتف الذكي وتطبيق StarSense.

5. ما المبلغ الذي يمكنني توفيره خلال هذا العرض؟

يمكنك توفير 150 دولارًا أمريكيًا عند شراء تلسكوب Celestron StarSense Explorer DX 130AZ، مما يجعله ذو قيمة ممتازة مقابل المال. لا تفوت هذه الصفقة المذهلة وابدأ في استكشاف عجائب الكون اليوم.