الصين تكتشف أقدم مجموعة من الديناصورات وتكشف عن أفكار حول أنماطها الإنجابية

حققت الصين اكتشافا رائدا في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، حيث اكتشفت أقدم عش لبيض الديناصورات وأقدم مجموعة من حفريات الديناصورات في العالم. وكشفت أعمال التنقيب، التي قادها باحثون من جامعة الصين لعلوم الأرض (ووهان)، ومعهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ومتحف مقاطعة قويتشو، عن اكتشاف رائع يعود تاريخه إلى 190 مليون سنة.

وتتكون مجموعة حفريات الديناصورات، التي عثر عليها في منطقة بينغبا بمدينة آنشون، من ثلاثة ديناصورات بالغة و50 بيضة موزعة على خمسة أعشاش، تنتمي جميعها إلى نفس النوع. توفر هذه العينات الرائعة رؤى لا تقدر بثمن حول السلوك والأنماط الإنجابية للديناصورات المبكرة.

تم تسمية تشيان لونغ شوهو، على اسم منطقة مقاطعة قويتشو والنظرية القائلة بأن الديناصور كان يهتم بصغاره، والخصائص الفريدة لديناصور الصوروبود هذا تميزه عن الآخرين من نوعه. ويقدر الباحثون أن تشيان لونغ شوهو يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من ستة أمتار ويصل وزنه إلى طن واحد.

أهم اكتشاف من هذا الاكتشاف هو الكشف عن الفقس المتزامن. ومن خلال فحص الهياكل العظمية للأجنة في البيض، قرر الباحثون أنها كانت جميعها في مراحل نمو متشابهة، تشبه إلى حد كبير السلاحف البحرية الحديثة. كانت استراتيجية الفقس المتزامنة هذه مفيدة للديناصورات، لأنها سمحت للأفراد بالتهرب من الافتراس بشكل فعال.

علاوة على ذلك، تتحدى الدراسة المعتقدات السابقة حول خصائص بيض الديناصورات المبكر. وبينما تشير الحجج الحالية إلى أن هذا البيض كان إما جامدًا أو لينًا، يقترح فريق البحث تصنيفًا جديدًا. ويؤكدون أن بيض تشيان لونغ شوهو كان له قشر شبه صلب، مما حقق توازنًا بين مرونة بيض الثعابين وصلابة بيض الدجاج.

لا يقدم هذا الاكتشاف الرائد نظرة ثاقبة لاستراتيجيات التكاثر والبقاء لدى الديناصورات المبكرة فحسب، بل يلقي الضوء أيضًا على أنماطها السلوكية. تسلط النتائج الضوء على وجود ممارسات تربية جماعية بين الديناصورات، مما يزيد من فهمنا لهذه المخلوقات الرائعة.

الأسئلة المتكررة

س: ما الذي كشفه اكتشاف أحفورة الديناصورات مؤخرا في الصين؟

ج: كشف الاكتشاف الأخير لأحافير الديناصورات في مقاطعة قويتشو بالصين عن مجموعة محفوظة بشكل جيد للغاية من بيض الديناصورات وحفريات الديناصورات البالغة. يعود تاريخ هذا الاكتشاف إلى 190 مليون سنة، ويلقي الضوء على سلوك وأنماط تكاثر الديناصورات المبكرة.

س: ما هو الشيء الفريد في حفريات ديناصور تشيان لونغ شوهو؟

ج: تمتلك حفريات ديناصور تشيان لونغ شوهو خصائص مميزة ومجموعات من السمات التي تميزها عن ديناصورات الصوروبودا الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن هذا الديناصور الصوروبودي الفريد من نوعه يصل طوله إلى أكثر من ستة أمتار ويصل وزنه إلى طن واحد.

س: ما هو الفقس المتزامن، وما أهميته؟

ج: يشير الفقس المتزامن إلى الفقس المتزامن للبيض في العش. يشير اكتشاف الفقس المتزامن بين بيض الديناصورات إلى وجود استراتيجية إنجابية منسقة ويوفر نظرة ثاقبة لآليات البقاء على قيد الحياة لدى الديناصورات المبكرة.

س: كيف تتحدى الدراسة الأخيرة المعتقدات السابقة حول بيض الديناصورات المبكر؟

ج: تتحدى الدراسة الحجج الموجودة بأن بيض الديناصورات المبكرة كان إما جامدًا أو لينًا. وبدلا من ذلك، يقترح البحث تصنيفا جديدا، يشير إلى أن البيض المكتشف كان له قشر شبه صلب، يجمع بين مرونة بيض الثعابين وصلابة بيض الدجاج.

س: ما أهمية التكاثر الجماعي بين الديناصورات؟

ج: إن وجود ممارسات تربية جماعية بين الديناصورات، كما يتضح من الاكتشاف الأخير، يزيد من فهمنا لأنماط سلوكهم. ربما لعبت استراتيجيات التربية الجماعية دورًا حاسمًا في نجاح التكاثر وبقاء الديناصورات المبكرة.