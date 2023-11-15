سماعات أذن جديدة قابلة للارتداء مزودة بأجهزة استشعار حيوية تراقب نشاط الدماغ وصحته

تم تطوير سماعات الأذن باستخدام أجهزة استشعار حيوية مدمجة يمكنها قياس نشاط الدماغ ومستويات اللاكتات في العرق بشكل مستمر. تقدم هذه التكنولوجيا المبتكرة، التي طورها مهندسون في مركز أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء في كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو جاكوبس، تطبيقات محتملة في اكتشاف ومراقبة الأمراض العصبية التنكسية ومراقبة الصحة على المدى الطويل.

تقوم المستشعرات الموجودة على سماعات الأذن بنقل البيانات لاسلكيًا إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول لتحليلها وعرضها. يمهد هذا التقدم الطريق أمام أجهزة الاستشعار والأجهزة المحمولة التي يمكن ارتداؤها في المستقبل لتتبع نشاط الدماغ ومختلف المستقلبات المتعلقة بالصحة بسلاسة على مدار اليوم.

يمثل الجمع بين إشارات الدماغ والجسم في منصة مدمجة إنجازًا كبيرًا في تكنولوجيا الاستشعار داخل الأذن. تتميز هذه المستشعرات بعامل شكل أصغر، وهي أقل اقتحامًا وأكثر راحة في الارتداء مقارنة بسماعات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) الموجودة أو أجهزة قياس اللاكتات في الدم التجارية، بينما تقدم أداءً مماثلاً.

من خلال دمج بيانات تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، الذي يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ، وقياسات اللاكتات من العرق، يمكن للأفراد مراقبة جهد التمرين، ومستويات التوتر، والتركيز، وحتى تشخيص بعض النوبات، بما في ذلك نوبات الصرع.

يشتمل التصميم المبتكر لمستشعرات الأذن على نوعين من المستشعرات المطبوعة على ركيزة بوليمر مرنة مثبتة حول سماعات الأذن. يلتقط أحد المستشعرات نشاط الجلد الكهربائي وإشارات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لتتبع الإشارات المتعلقة بحالة الدماغ، بينما يقوم المستشعر الآخر بتحليل المستقلبات، مثل اللاكتات، في العرق. المستشعرات مغطاة بمادة هيدروجيل تعمل على تحسين جمع العرق وضبطها مع حركة سماعات الأذن.

ولضمان الأداء الأمثل، وضع الباحثون المستشعرات بشكل استراتيجي داخل قناة الأذن، مما أدى إلى تقليل التداخل وزيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء. كما أجروا اختبارات تحقق شاملة لتقييم أداء القطب الكهربائي، وأنماط إشارات الدماغ، وحساسية مستشعر اللاكتات، واستقرار الماسحات الضوئية المدمجة.

في حين أن أجهزة استشعار اللاكتات الحالية تتطلب من المستخدمين المشاركة في تمرينات قوية لتوليد العرق، فإن التحسينات المستقبلية تهدف إلى إلغاء هذا المطلب. ويتصور الباحثون أيضًا توسيع قدرات هذه المستشعرات لقياس العلامات الحيوية الإضافية مثل تشبع الأكسجين ومستويات الجلوكوز.

لا توفر سماعات الأذن هذه المزودة بأجهزة استشعار حيوية وسيلة واعدة للتصوير العصبي ومراقبة الصحة على المدى الطويل فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تُحدث ثورة في الارتجاع العصبي السمعي كنهج علاجي جديد للاضطرابات العصبية مثل طنين الأذن.

أسئلة وأجوبة

ما الذي تقيسه سماعات الأذن المجهزة بأجهزة الاستشعار الحيوية؟

تقوم سماعات الأذن المجهزة بأجهزة استشعار حيوية بقياس نشاط الدماغ ومستويات اللاكتات في العرق.

كيف تقوم سماعات الأذن بنقل البيانات؟

تقوم سماعات الأذن بنقل البيانات لاسلكيًا إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول لتحليلها وعرضها.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذه التقنية؟

ولهذه التكنولوجيا تطبيقات محتملة في اكتشاف ومراقبة الأمراض العصبية والمراقبة الصحية على المدى الطويل.

ما هي أجهزة الاستشعار المدمجة في سماعات الأذن؟

تحتوي سماعات الأذن على نوعين من أجهزة الاستشعار: أحدهما يلتقط نشاط الجلد الكهربائي وإشارات تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، بينما يقوم الآخر بتحليل المستقلبات في العرق.

هل تستطيع هذه المجسات تشخيص النوبات؟

نعم، يمكن استخدام المستشعرات لتشخيص النوبات المختلفة، بما في ذلك نوبات الصرع.

هل هناك أي خطط لتحسين التصميم؟

نعم، يخطط الباحثون للتخلص من الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية القوية لتوليد العرق من أجل تحليل اللاكتات واستكشاف إمكانية قياس العلامات الحيوية الإضافية.

المصدر: جامعة كاليفورنيا سان دييغو (جامعة كاليفورنيا في سان دييغو)