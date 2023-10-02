يستخدم الباحثون "اللسان الكهربائي" ونموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمرارة المخدرات

طور فريق من الباحثين من جامعة كوليدج لندن (UCL) طريقة تستخدم "اللسان الكهربائي" والذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ بمرارة الأدوية. يلعب التذوق دورًا حاسمًا في ضمان تناول الأفراد لأدويتهم باستمرار، مما يجعله جانبًا أساسيًا في تطوير الأدوية.

ولتحديد درجات المرارة للأدوية، استخدم الفريق لسانًا إلكترونيًا يتكون من أجهزة استشعار تستجيب للذوق. يقوم هذا الجهاز بقياس كمية الجزيئات المرة الملتصقة بجهاز استشعار بلاستيكي، يحاكي اللسان البشري، ويقارنها بعينة واضحة. يشير التناقض بين القياسين إلى مستوى المرارة النظري للدواء.

يسمح استخدام اللسان الإلكتروني بإجراء اختبار أسرع وأكثر فعالية للأدوية مقارنةً بإجراء التجارب على البشر. بالإضافة إلى ذلك، تعاون الباحثون مع خبراء التعلم الآلي لتسريع تطوير الأدوية بشكل أكبر باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحليل البيانات من اللسان الإلكتروني، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتقسيم الدواء إلى واصفات جزيئية تحدد المذاق، مما يجعل من الممكن التنبؤ بمستويات المرارة.

ويخطط الباحثون لجعل النموذج أداة مفتوحة الوصول، مما يسمح لتطوير الأدوية في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من البيانات المتعلقة بمدى استساغة الأدوية. وأكدت الدكتورة هند عبد الحكيم من كلية إدارة الأعمال العالمية للصحة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على أهمية التذوق في الأدوية، خاصة للأطفال والأفراد الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد.

الالتزام بالعلاج أمر بالغ الأهمية، لأن عدم تناول الأدوية كما هو موصوف يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية. على سبيل المثال، بالنسبة للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، غالبًا ما يكون للأدوية المضادة للفيروسات الرجعية طعم كريه، وهو ما قد يمثل مشكلة عندما يلزم تناولها باستمرار على مدى الحياة. إن تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي لا يعالج هذه المشكلة فحسب، بل يساعد أيضًا في الالتزام بالعلاج لحالات أخرى، مثل الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

مصادر:

– “باحثون من لندن يستخدمون اللسان الكهربائي لتقييم مرارة الدواء” – IANS