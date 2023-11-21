تشرح الاكتشافات الجديدة المعدلات المرتفعة لتكوين النجوم في المجرات القزمة

سلطت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان الضوء على ظاهرة مثيرة للاهتمام تتمثل في ارتفاع معدلات تكوين النجوم في المجرات القزمة الأقل تطوراً مقارنة بالمجرات الضخمة. وتكشف النتائج، التي نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، أن المجرات القزمة البكر تعاني من تأخير كبير في نفخ الغاز الذي يتراكم في مناطق تشكيل النجوم، مما يسمح لمزيد من النجوم بالتشكل على مدى فترة أطول.

تشرح المؤلفة الرئيسية ميشيل جيكمين، وهي باحثة جامعية في جامعة UM، قائلة: "عندما تتحول النجوم إلى مستعر أعظم، فإنها تلوث بيئتها من خلال إنتاج وإطلاق المعادن. نحن نرى أنه في حالة المعادن المنخفضة -البيئات المجرية غير الملوثة نسبيًا- هناك تأخير لمدة 10 ملايين سنة في بداية الرياح القوية القوية، مما يؤدي بدوره إلى تكوين نجوم أعلى.

تشير الدراسة إلى أن مخطط هابل للشوكة الرنانة، الذي يصنف المجرات بناءً على خصائصها، يوفر رؤى أساسية حول هذه الظاهرة. المجرات الضخمة، التي تتميز بشكلها الدائري وكثرة نجومها، استهلكت بالفعل كل غازها وتوقفت عن تكوين النجوم. المجرات الحلزونية، التي تقع على طول أسنان الشوكة الرنانة، لها أذرع غازية ومضغوطة حيث يحدث تكوين النجوم. في نهاية السن توجد المجرات الأصغر حجمًا والأقل تطورًا.

وفقًا للمؤلفة الكبيرة سالي أوي، عالمة الفلك في جامعة ميريلاند: "تحتوي هذه المجرات القزمة على مناطق تشكل النجوم العالمية فقط. كانت هناك بعض الأفكار حول سبب ذلك… تواجه هذه المجرات صعوبة في إيقاف تشكل النجوم لأنها لا تنفخ غازاتها.

بصرف النظر عن كشف الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات تكوين النجوم في المجرات القزمة، فقد كشف البحث أيضًا عن تأثير ثانوي مثير. إن التأخير لمدة 10 ملايين سنة في الرياح القوية القوية، التي لوحظت في المجرات القزمة البكر، يوفر لعلماء الفلك فرصة فريدة لدراسة سيناريوهات تذكرنا بالفجر الكوني، وهي الفترة التي تلت الانفجار الكبير مباشرة.

عندما يتجمع الغاز معًا ويشكل فجوات في هذه المجرات القزمة ذات المعادن المنخفضة، يمكن للأشعة فوق البنفسجية الهروب من خلال هذه الفجوات، على غرار مفهوم نموذج "سياج الاعتصام". وهذا مهم بشكل خاص لأن الأشعة فوق البنفسجية تلعب دورًا حاسمًا في تأين الهيدروجين، وهي العملية التي حدثت بعد الانفجار الكبير وأدت إلى أن يصبح الكون شفافًا. يقدم هذا الفهم الجديد للظواهر الكونية المبكرة رؤى قيمة حول تكوين وتطور المجرات على مدى مليارات السنين.

وفي دراسة ذات صلة، باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، قام الباحثون بالتحقيق في مجرة ​​قزمة قريبة تسمى Mrk 71. تعزز الأدلة الرصدية من هذه الدراسة التأخير في الرياح الفائقة، مما يؤكد السيناريو الأولي لجيكمن.

تمتد آثار هذه النتائج إلى فهمنا للمجرات التي تم رصدها خلال الفجر الكوني بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويشير أوي إلى أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن عواقب هذه الاكتشافات، والتي لديها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للكون وأصوله.

أسئلة وأجوبة

ما هي المجرات القزمة؟

المجرات القزمة أصغر حجما وأقل كتلة من نظيراتها، وغالبا ما تتميز بعدم وجود شكل دائري وعدد أقل من النجوم. تعتبر أقل تطورًا وتوفر رؤى رائعة للمراحل الأولى من تكوين المجرات.

ما هو مخطط شوكة هابل الرنانة؟

مخطط شوكة هابل الرنانة هو نظام تصنيف للمجرات بناءً على خصائصها. ويتكون من ثلاثة أنواع رئيسية: بيضاوي الشكل، وحلزوني، وغير منتظم. فهو يساعد علماء الفلك على تصنيف وفهم مجموعة متنوعة من المجرات في الكون.

ما هو الفجر الكوني؟

ويشير الفجر الكوني إلى الفترة التي أعقبت الانفجار الكبير مباشرة، عندما تحول الكون من كونه معتمًا إلى شفاف. وقد تميزت بتأين الهيدروجين، وهي عملية سهلتها الأشعة فوق البنفسجية.

ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) هو مرصد فضائي مستقبلي سيخلف تلسكوب هابل الفضائي. وهو مصمم لدراسة تكوين النجوم والمجرات وأنظمة الكواكب، والتحقيق في أصول الكون. سيوفر تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى غير مسبوقة حول الظواهر الكونية، مثل الفجر الكوني، نظرًا لقدراته المتقدمة.