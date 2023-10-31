الغبار الذي أغرق الديناصورات في الظلام

سلطت دراسة جديدة الضوء على الانقراض الغامض للديناصورات غير الطيرية والدور الذي لعبه الغبار في انقراضها. قام باحثون من بروكسل بتحليل الرواسب من آثار تأثير تشيككسولوب واكتشفوا أن جزءًا كبيرًا من الحطام يتكون من غبار ناعم. وعندما تم إدخال هذا الغبار في النماذج المناخية، تسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة العالمية بما يصل إلى 25 درجة مئوية، مما أدى إلى إيقاف عملية التمثيل الضوئي لمدة عامين تقريبًا.

كان الغلاف الجوي بعد الاصطدام مليئًا بجزيئات مختلفة، بما في ذلك السخام والحطام الصخري والجسيمات الغنية بالكبريت، والتي كانت نتيجة عودة الحطام إلى الغلاف الجوي للأرض وحرائق الغابات التي أشعلها الاصطدام. خلقت هذه الجسيمات، جنبًا إلى جنب مع الحطام الناتج عن الاصطدام، سيناريو "الشتاء الاصطدامي"، حيث كان ضوء الشمس محدودًا للغاية، مما أدى إلى انخفاض كبير في درجة الحرارة وتوقف محتمل لعملية التمثيل الضوئي.

ومن أجل فهم الديناميكيات المؤثرة بشكل أفضل، أعاد العلماء فحص الرواسب في موقع تانيس في داكوتا الشمالية، حيث تم العثور على حطام التسونامي وبلورات الكوارتز المصدومة بعد الاصطدام. وفوق هذه الطبقات توجد طبقة غنية بالإيريديوم وتتكون بشكل رئيسي من مواد السيليكات، والتي استقرت على مدى السنوات اللاحقة. واستخدم الباحثون جهاز تصوير حيود الليزر لتحليل حجم جزيئات الغبار داخل هذه الطبقة ووجدوها أصغر مما كان مفترضًا سابقًا.

ومن خلال دمج هذه المعلومات في نموذج المناخ العالمي، اكتشف الباحثون أن حجم الجسيمات الأصغر كان له تأثير كبير على مدة بقاء الغبار في الغلاف الجوي وكيفية تفاعله مع ضوء الشمس. وفي عمليات المحاكاة، أدى حقن الغلاف الجوي بالكميات المقدرة من غبار السيليكات، والسخام، وثاني أكسيد الكبريت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى 25 درجة مئوية. واستمرت هذه الظروف القاسية لمدة خمس سنوات على الأقل، مع بقاء درجات الحرارة أقل من مستويات ما قبل الاصطدام لمدة خمس سنوات. حوالي 20 سنة.

وكشفت الدراسة أيضًا أن عملية التمثيل الضوئي توقفت عالميًا في غضون أسبوعين بعد الاصطدام وظلت مكبوتة لمدة تصل إلى أربع سنوات. حدثت إعادة التمثيل الضوئي جزئيًا خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، وهو ما قد يفسر سبب شدة الانقراضات في نصف الكرة الشمالي.

يوضح هذا البحث كيف يمكن للتغيرات الطفيفة في حجم وتكوين الحطام أن يكون لها آثار بعيدة المدى على المناخ بعد وقوع حدث كارثي. سيتطلب فهم هذه الأحداث المعقدة مزيدًا من التحليل للبيانات من مواقع مختلفة، مما يساعد العلماء على كشف الألغاز المحيطة بانقراض الديناصورات.