كمية الغبار في الهواء تتزايد، والأمم المتحدة تدعو إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول العواصف الرملية وتغير المناخ

أفادت الأمم المتحدة عن زيادة في كمية الغبار في هواء العالم عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الانبعاثات من مناطق مختلفة بما في ذلك غرب وسط أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، والهضبة الإيرانية، وشمال غرب الصين. دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO) إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية تسبب تغير المناخ في تفاقم النقاط الساخنة للعواصف الرملية.

ووفقا لنشرة الغبار المحمول جوا الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الأنشطة البشرية مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتبخر العالي وسوء إدارة الأراضي تساهم في حدوث العواصف الرملية والترابية. تعمل هذه الأنشطة على تقليل رطوبة التربة، مما يخلق ظروفًا مواتية لتكوين العواصف الرملية والترابية.

ويبحث تقرير المنظمة (WMO) السنوي حدوث العواصف الترابية ومخاطرها وتأثيرها على المجتمع. ويكشف أن المتوسط ​​العالمي لمتوسط ​​تركيزات سطح الغبار السنوي في عام 2022 تجاوز قليلاً نظيره في عام 2021. وفي العام الماضي، بلغ الرقم 13.8 ميكروغرام لكل متر مكعب، بينما في عام 2021 بلغ 13.5 ميكروغرام لكل متر مكعب.

ويسلط التقرير الضوء على أن ما يقرب من 2,000 مليون طن من الغبار يدخل الغلاف الجوي كل عام، مما يؤثر على جودة الهواء ويجعل السماء داكنة في مناطق تبعد آلاف الكيلومترات. ولهذه العواصف الترابية تأثيرات كبيرة على الاقتصادات والنظم البيئية والطقس والمناخ. وفي حين أن بعض الغبار هو أمر طبيعي، إلا أن جزءًا كبيرًا منه يكون نتيجة لسوء إدارة المياه والأراضي.

والجدير بالذكر أن النشرة تناولت بالتفصيل ثلاثة حوادث رئيسية في عام 2022. ففي مارس، وقع تفشي غبار استثنائي من شمال إفريقيا فوق إسبانيا والبرتغال، حيث تجاوزت قيم الذروة في الساعة 3,500 ميكروجرام لكل متر مكعب، وهو ما يتجاوز بكثير الحد اليومي للاتحاد الأوروبي البالغ 50 ميكروجرامًا. وفي شهر مايو، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشرق الولايات المتحدة عواصف ترابية شديدة، مما أثر على الرؤية والأراضي الزراعية.

يسلط رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، الضوء على الآثار الضارة للعواصف الرملية والترابية على الصحة والنقل والزراعة، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من البحث في العلاقة بين العواصف الترابية وتغير المناخ، والتي لا تزال غير مستكشفة نسبيًا. وتدعو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر بكوارث الطقس في جميع أنحاء العالم ودمج مهارات التنبؤ بالعواصف الترابية وخدمات الإنذار للتخفيف من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

مصادر:

– المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO)

- نشرة الغبار المحمول جواً الصادرة عن المنظمة (WMO).