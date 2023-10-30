رؤية جديدة: الغبار، القاتل الصامت للديناصورات

تُستخدم عمليات المحاكاة الحاسوبية منذ فترة طويلة لفهم الحدث الكارثي الذي قضى على الديناصورات وأعاد تشكيل الحياة على الأرض قبل 66 مليون سنة. في حين افترض الباحثون عوامل مختلفة ربما لعبت دورًا، تشير دراسة حديثة أجراها علماء في بلجيكا إلى أن الكمية الهائلة من الغبار الناتج عن تأثير الكويكب ربما كانت السبب الأكثر فتكًا.

وفي بحثهم الرائد، الذي نشر في مجلة Nature Geoscience، سلط الباحثون البلجيكيون الضوء على "آليات القتل الدقيقة" الناجمة عن الاصطدام، ويجادلون بأن دور الغبار قد تم التغاضي عنه. أجرى الفريق عمليات محاكاة للمناخ القديم، مع الأخذ في الاعتبار قياسات الجسيمات الدقيقة المكتشفة في داكوتا الشمالية، حيث استقرت طبقة من الغبار بعد اصطدام تشيككسولوب.

وكشفت عمليات المحاكاة أن الغبار، الذي يحتوي على جزيئات مماثلة في الحجم لتلك الموجودة في داكوتا، يمكن أن يبقى في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عامًا. ربما تكون تريليونات الأطنان من الغبار، التي تحجب أشعة الشمس، قد عطلت عملية التمثيل الضوئي لمدة عامين تقريبًا وتسببت في تبريد الكوكب بأكمله بما يصل إلى 15 درجة مئوية.

وسلط الباحث الرئيسي جيم بيرك سينيل من المرصد الملكي البلجيكي الضوء على التأثير الكبير للغبار، مشيرًا إلى أنه "على الأرجح أدى إلى حدث الانقراض الجماعي الأخير من خلال تعطيل نشاط التمثيل الضوئي". وشدد الجيولوجي والمؤلف المشارك فيليب كلايس كذلك على أن غبار السيليكات كان "الحاجز الأكثر كفاءة لعملية التمثيل الضوئي"، مما يجعل الغلاف الجوي معتمًا بشكل فعال لأشعة الشمس.

تتحدى هذه النتائج وجهة النظر التقليدية القائلة بأن تأثير الكويكب وحده أدى إلى هلاك الديناصورات. في حين تسبب الكويكب في دمار لا يسبر غوره، إلا أن آثاره - على وجه التحديد، الغبار والحطام الذي انطلق في الغلاف الجوي - هي التي أدت إلى حالة الأرض المظلمة والباردة لسنوات قادمة. أدى هذا الاضطراب في الغلاف الجوي في نهاية المطاف إلى معركة طويلة من أجل البقاء، مما أدى إلى انقراض 75% من الأنواع النباتية والحيوانية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي النظريات السابقة المتعلقة بانقراض الديناصورات؟

اقترحت النظريات السابقة أن حرائق الغابات المتصاعدة من السخام، والانفجارات البركانية، والكميات الهائلة من الكبريت كانت مسؤولة عن انقراض الديناصورات.

س: كيف قام الباحثون البلجيكيون بدراسة دور الغبار؟

أجرى الباحثون عمليات محاكاة للمناخ القديم، متضمنين قياسات الجسيمات الدقيقة المستخرجة من موقع في داكوتا الشمالية حيث استقر الغبار الناتج عن اصطدام تشيككسولوب.

س: كم من الوقت يمكن أن يبقى الغبار في الغلاف الجوي؟

ووفقا لعمليات المحاكاة، فإن جزيئات الغبار المماثلة في الحجم لتلك الموجودة في داكوتا يمكن أن تستمر في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عاما بعد الاصطدام.

س: كيف عطل الغبار عملية التمثيل الضوئي؟

كان غبار السيليكات من موقع الاصطدام بمثابة مانع أكثر كفاءة لعملية التمثيل الضوئي، مما يجعل الغلاف الجوي معتمًا لأشعة الشمس ويعيق قدرة النباتات على التمثيل الضوئي.

س: ما هو السبب النهائي لانقراض الديناصورات؟

في حين أن تأثير الكويكب هو الذي بدأ الدمار، إلا أن الفترة الطويلة من الظلام والبرد الناجمة عن الغبار والحطام في الغلاف الجوي هي التي أدت إلى انقراض الديناصورات و75% من الأنواع الأخرى.