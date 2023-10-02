المثابرة روفر تلتقط شيطان الغبار المريخي على المريخ

حققت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا اكتشافًا مثيرًا خلال استكشافها لفوهة جيزيرو على المريخ. وفي اليوم المريخي الـ 899، التقطت المركبة مقطع فيديو لشيطان غباري يتحرك على طول الحافة الغربية للفوهة. شياطين الغبار هي نسخ أضعف وأصغر من الأعاصير الموجودة على الأرض، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحريك الغبار وإعادة توزيعه حول المريخ.

يتكون الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة Navcams الخاصة بالمركبة من 21 إطارًا تم التقاطها بفارق أربع ثوانٍ، وتم تسريعها 20 مرة. يُظهر الجزء السفلي من شيطان الغبار المريخي. على الرغم من أن الجزء السفلي البالغ 387 قدمًا فقط من الدوامة هو المرئي في إطار الكاميرا، فقد قدر العلماء ارتفاعها الكامل بناءً على الظل الذي ألقته. يشير الظل إلى أن ارتفاع شيطان الغبار يبلغ حوالي 1.2 ميل.

كان شيطان الغبار هذا، الذي يقع على بعد حوالي 2.5 ميل من العربة الجوالة في موقع يسمى "Thorofare Ridge"، يتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة. وكان عرضه حوالي 200 قدم. ومن خلال دراسة شياطين الغبار هذه، يهدف العلماء إلى الحصول على فهم أفضل للغلاف الجوي للمريخ وتحسين نماذج الطقس الخاصة بهم.

تحدث شياطين الغبار أيضًا على الأرض عندما يرتفع الهواء الدافئ ويمتزج بالهواء البارد. ومع ذلك، يمكن للنسخ المريخية أن تنمو بشكل أكبر بكثير من نظيراتها الأرضية. يتم ملاحظتها بشكل شائع خلال أشهر الربيع والصيف على المريخ.

إن مهمة المثابرة على المريخ تتجاوز مجرد التقاط شياطين الغبار. تجري المركبة أبحاثًا في علم الأحياء الفلكي، وتبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، وتدرس جيولوجيا الكوكب والمناخ الماضي، وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري في المستقبل. إنها أيضًا المهمة الأولى لجمع وتخزين الصخور والثرى المريخي.

المصدر: المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا تسجل شيطان الغبار على المريخ، ناسا.