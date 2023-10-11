علماء الفلك يلاحظون التوهج الناتج عن اصطدام الكواكب الجليدية العملاقة

في اكتشاف رائد، لاحظ علماء الفلك التوهج الحراري لاصطدام كوكبين عملاقين جليديين وتحرك سحابة الغبار الناتجة أمام النجم الأم بعد سنوات. تم اكتشاف النجم ASASSN-21qj في البداية بواسطة شبكة التلسكوبات ASASSN، وتمت دراسة تلاشيه في الضوء المرئي من قبل شبكة من علماء الفلك الهواة والمحترفين، بما في ذلك الدكتور ماثيو كينورثي وطالب الدراسات العليا ريشيل فان كابيليفين من مرصد لايدن في هولندا.

والمثير للدهشة أن النظام تضاعف سطوعه عند الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء قبل ثلاث سنوات من بدء النجم في التلاشي في الضوء المرئي. وجاء هذا الاكتشاف بعد أن شارك أحد الباحثين الهواة النتائج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وخلص علماء الفلك إلى أن التفسير الأرجح لهذه الظاهرة هو اصطدام بين كوكبين خارجيين عملاقين جليديين. أنتج الاصطدام توهجًا بالأشعة تحت الحمراء، والذي التقطته مهمة NEOWISE، وتحركت سحابة الحطام المتوسعة الناتجة أمام النجم بعد سنوات، مما تسبب في تعتيم ضوءه المرئي.

وأوضح الدكتور سايمون لوك من جامعة بريستول أن درجة حرارة وحجم المادة المتوهجة، وكذلك مدة التوهج، تتوافق مع حدوث تصادم بين كوكبين خارجيين عملاقين جليديين. توفر هذه الملاحظة الفريدة فرصة لعلماء الفلك لاكتساب نظرة ثاقبة داخل الكواكب العملاقة. عادة، يتم دفن العناصر الثقيلة في الكواكب العملاقة تحت طبقات من الهيدروجين والهيليوم، ولكن في هذا الاصطدام، تم إحضار المواد من الداخل إلى المناطق الخارجية لأجسام الكواكب المندمجة. يشير هذا الاكتشاف إلى إطلاق كمية كبيرة من بخار الماء، مما ساعد على تبريد الجسم بعد الاصطدام.

وبالنظر إلى المستقبل، ستنتشر سحابة الغبار الناتجة عن الاصطدام على طول مدار البقية، وسيتمكن علماء الفلك من ملاحظة تشتت الضوء من هذه السحابة باستخدام كل من التلسكوبات الأرضية وتلسكوب جيمس ويب الفضائي. سيساهم هذا البحث المستمر في فهم أفضل لاصطدامات الكواكب وتكوين الأجرام السماوية وتطورها.

مصادر:

- الطبيعة: "شفق اصطدام كوكبي وعبور سحابة الحطام الناتجة"

– جامعة بريستول: “يرى علماء الفلك أن “الثعبان الكوني” ينشأ من اصطدامات الكواكب الصغيرة”