بوينت نيمو: المثوى الأخير للمركبة الفضائية

إذا كنت تبحث عن مكان على الأرض يقع حقًا في وسط اللامكان، فلا تبحث أبعد من Point Nemo، المعروف أيضًا باسم القطب المحيطي الذي لا يمكن الوصول إليه. تقع بوينت نيمو في جنوب المحيط الهادئ العاصف، وهي أبعد موقع عن الأرض، حيث تبعد حوالي 2,688 كيلومترًا (1670 ميلًا) عن أقرب أرض جافة. فهي ليست بعيدة عن الحضارة فحسب، بل إن قاع المحيط يقع على عمق 4 كيلومترات (2.5 ميل) أدناه.

حصلت بوينت نيمو على لقب "مقبرة المركبات الفضائية" نظرًا لسجلها الحافل بكونها المثوى الأخير لأكثر من 160 مركبة فضائية منذ عام 1971. بدءًا من الانهيار الدراماتيكي لمحطة مير الفضائية وحتى العديد من أقمار التجسس الصناعية السرية، تجد هذه المركبات الفضائية المهجورة مثواها في أعماق المحيط عند بوينت نيمو. وبينما يذكر المقال على وجه التحديد الأقمار الصناعية السوفيتية، فقد ساهمت دول أخرى بما في ذلك الصين وحتى محطة الفضاء الدولية (ISS) أيضًا في تراكم الحطام الفضائي.

في الواقع، تحطمت محطة الفضاء الصينية تيانجونج-1 عن طريق الخطأ في مكان قريب، مما زاد من مجموعة النفايات الفضائية في المنطقة. ومن المتوقع أن تنضم محطة الفضاء الدولية نفسها إلى مكوناتها المهملة في بوينت نيمو في عام 2030، كجزء من خطة إخراج المحطة الفضائية من مدارها وتحطيمها.

على الرغم من أن بوينت نيمو قد تبدو مهجورة ولا يمكن الوصول إليها، فقد كانت هناك مشاريع في الماضي عرضت رحلات جوية إلى المنطقة للمتحمسين الذين يتوقون لمشاهدة مشهد المركبات الفضائية وهي تهبط في المحيط. ومع ذلك، فإن أفضل نقطة لمشاهدة هذه الأحداث كانت من جزيرة فيجي الجميلة.

لذا، إذا كنت تشعر بالمغامرة وتريد أن تكون جزءًا من مجموعة حصرية من الأشخاص الذين شهدوا نهاية المهام الفضائية، فقد يكون الوقت قد حان لبدء التخطيط لرحلتك إلى بوينت نيمو.

فريف:

– نقطة نيمو: القطب المحيطي الذي يصعب الوصول إليه، وهو موقع يقع في جنوب المحيط الهادئ وهو أبعد نقطة عن أي كتلة أرضية.

– محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية صالحة للسكن، تعمل كمختبر للبحث العلمي في الفضاء، تديرها وكالة ناسا وروسكوزموس ووكالات فضائية أخرى بشكل مشترك.

المصدر: بي بي سي (لم يتم توفير عنوان URL)