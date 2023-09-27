توصلت الدراسة إلى انخفاض أعداد أبقار البحر على طول الحاجز المرجاني العظيم

وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة جيمس كوك، فإن أعداد أبقار البحر على طول امتداد 1200 كيلومتر من الحاجز المرجاني العظيم تشهد انخفاضًا كبيرًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ويجري الباحثون مسوحات جوية للأنواع المعرضة للخطر كل خمس سنوات منذ الثمانينات، وتؤكد أحدث البيانات انخفاضًا طويل المدى في أعدادها. وقد قُدرت الخسائر السنوية لأبقار البحر، والمعروفة أيضًا باسم أبقار البحر التي ترعى الأعشاب، بنسبة 1980 بالمائة سنويًا منذ عام 2.3. وتشير التقديرات الآن إلى أنه لا يوجد سوى 2005 أبقار البحر في المنطقة المتضررة، وهو ما يمثل حوالي نصف الطول من الحاجز المرجاني العظيم.

يعد الانخفاض في أعداد أبقار البحر مدعاة للقلق حيث أن مناطق تغذية الحاجز المرجاني العظيم مدرجة كواحدة من قيم التراث العالمي. ولاحظ الباحثون انخفاضًا في أعداد أبقار البحر بشكل عام، حيث كان الجزء الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم هو المنطقة الأكثر تضرراً. إن عدم ظهور العجول وأزواج الأم والعجل يثير المزيد من القلق. وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على الانخفاض الكبير في عدد السكان في خليج هيرفي، والذي ربما يكون متأثرًا بالفيضانات الشديدة التي أدت إلى فقدان الأعشاب البحرية، وهي مصدر غذائي مهم لأبقار البحر.

دعت جمعية الحفاظ على الحياة البحرية الأسترالية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد الذي تشكله الشباك الخيشومية على أبقار البحر. وبينما يتم التخلص التدريجي من تراخيص الشباك الخيشومية على الشعاب المرجانية، فلن يتم التخلص منها بالكامل حتى منتصف عام 2027. وتدعو الجمعية إلى فرض حظر فوري على استخدام الشباك الخيشومية في مناطق حماية أبقار البحر، حيث توجد أعلى كثافة من أبقار البحر. قدمت الحكومة الفيدرالية تمويلًا إضافيًا لإجراء مزيد من الأبحاث في خليج هيرفي لمراقبة أعداد أبقار البحر.

تؤكد هذه الدراسة على الحاجة الملحة إلى معالجة التهديدات التي تواجه أبقار البحر والحفاظ على موائل الأعشاب البحرية، وخاصة تلك الموجودة في المياه العميقة. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تدابير حماية فعالة لضمان بقاء هذه الأنواع المعرضة للخطر على المدى الطويل على طول الحاجز المرجاني العظيم.

مصادر:

- باحثون من جامعة جيمس كوك

- جمعية المحافظة على البيئة البحرية الأسترالية

– وزيرة البيئة الفيدرالية تانيا بليبيرسك

- وكالة الأنباء AAP