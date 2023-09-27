انخفاض أعداد أبقار البحر يهدد الحاجز المرجاني العظيم

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوينزلاند انخفاضًا مثيرًا للقلق في أعداد أبقار البحر داخل القسم الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم. أبقار البحر، والمعروفة أيضًا باسم أبقار البحر، هي ثدييات بحرية تعيش في المياه الساحلية وهي مدرجة ضمن الأنواع المعرضة للخطر.

وكشف البحث، الذي أجراه كريس كليجير من مركز أبحاث المياه الاستوائية والنظام البيئي المائي التابع للجامعة، أن الانخفاض في أعداد أبقار البحر الإجمالية مثير للقلق بشكل خاص في المنطقة الممتدة من Whitsundays إلى Bundaberg. لقد كانت هذه المنطقة تاريخيًا موطنًا رئيسيًا لأبقار البحر، مما يجعل النتائج أكثر أهمية.

تلعب أبقار البحر دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة وتوازن النظام البيئي البحري. وهي ترعى على الأعشاب البحرية، مما يساعد على ضمان استدامتها واستقرارها. بالإضافة إلى ذلك، يشكل هؤلاء العمالقة اللطفاء جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية.

إن الانخفاض في أعداد أبقار البحر أمر مثير للقلق لعدة أسباب. أولاً، يشير ذلك إلى حدوث اضطراب كبير في النظام البيئي، حيث تعتبر هذه المخلوقات من الأنواع الأساسية. يمكن أن يكون لغيابها آثار متتالية على الحياة البحرية الأخرى والتنوع البيولوجي الشامل للمنطقة. ثانيًا، لا يمكن التقليل من الأهمية الثقافية لأبقار البحر. لدى العديد من مجتمعات السكان الأصليين روابط عميقة مع هذه الثدييات البحرية، ويمكن أن يكون لتراجعها آثار ثقافية واجتماعية عميقة.

يعد تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات الحفظ الفعالة. قد تكون التهديدات مثل فقدان الموائل والتلوث وضربات القوارب وتغير المناخ من العوامل المساهمة. تتطلب مواجهة هذه التحديات التعاون بين الباحثين والمجتمعات المحلية وواضعي السياسات لضمان حماية والحفاظ على هذه الأنواع البحرية الشهيرة وموائلها.

المصدر: كريس كليجير، كبير الباحثين في أبقار البحر في مركز أبحاث المياه الاستوائية والنظم البيئية المائية بجامعة كوينزلاند.