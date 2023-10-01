هناك حاجة إلى تدخل عاجل لمعالجة مسببات الأمراض المقاومة للأدوية في أوقيانوسيا

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت للصحة الإقليمية - غرب المحيط الهادئ الضوء على الحاجة الملحة للتدخل ومراقبة مسببات الأمراض المقاومة للأدوية في منطقة أوقيانوسيا. وركزت الدراسة، التي أجراها باحثون من نيوزيلندا وفيجي وساموا وأستراليا، على بكتيريا Acinetobacter baumannii المقاومة للمضادات الحيوية (CRAb) في المستشفيات في منطقة المحيط الهادئ.

CRAb هو أحد مسببات الأمراض التي تهدد الحياة ويمكن أن تسبب التهابات في الدم والمسالك البولية والرئتين. ونظرًا لمقاومتها للأدوية، يصعب علاج هذه الالتهابات ويمكن أن تؤدي إلى مرض شديد والوفاة. تم تصنيفه على أنه أحد مسببات الأمراض التي تثير قلقًا بالغًا من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يجعل من الضروري فهم آليات انتقاله ومقاومته للصحة العامة العالمية.

وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج المثيرة للقلق. ووجد الباحثون وجودًا كبيرًا لـ CRAb في المستشفيات في فيجي وساموا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات علاجية جديدة. وأشاروا أيضًا إلى وجود أدلة على انتقال CRAb داخل المستشفيات في هذه المناطق وعدم فعالية بعض المطهرات الشائعة في المستشفيات ضد السلالات. ويشير هذا إلى الحاجة إلى تحسين تدابير مكافحة العدوى.

علاوة على ذلك، حددت الدراسة الحركة عبر الوطنية لسلالات CRAb بين الهند وأستراليا ونيوزيلندا وفيجي وساموا، مع التركيز على الطبيعة العالمية لهذه القضية. تؤكد هذه النتائج على خطورة وتعقيد مشكلة CRAb، مما يستلزم تدخلًا دوليًا عاجلاً متعدد التخصصات.

ويدعو الباحثون إلى اتباع نهج متعدد الجوانب لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك إنشاء برامج لاستخدام المضادات الحيوية، وتعزيز مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذ ممارسات صارمة لمكافحة العدوى، ورفع مستوى الوعي العام حول مضادات الميكروبات ومقاومتها، وتشجيع اتباع نهج شامل لمكافحة مضادات الميكروبات. مقاومة.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن مقاومة مضادات الميكروبات هي قضية عالمية تتطلب جهودا تعاونية للتخفيف من مخاطرها. يعد هذا البحث بمثابة شهادة على قوة التعاون الدولي ويضع الأساس لمبادرات الصحة العامة الأوسع داخل منطقة أوقيانوسيا وخارجها. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العواقب الكارثية المحتملة للانتشار المتزايد لـ CRAb في أماكن الرعاية الصحية في فيجي وساموا.