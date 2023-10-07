تأثير القمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك: نتائج ومخاوف جديدة

تلقي ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature الضوء على التأثير التفصيلي للقمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك. وتبين أن هذا القمر الصناعي، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2022، من بين أكثر الأجسام سطوعًا في سماء الليل، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على عمليات الرصد الفلكية. تعرض الورقة بيانات من حملة مراقبة دولية أجريت على مدار 130 يومًا، والتي تهدف إلى تقييم تغيرات سطوع القمر الصناعي ورؤية الأجهزة التي تم التخلص منها.

كشفت الملاحظات أن سطوع BlueWalker 3 زاد بشكل ملحوظ بعد الكشف الكامل عن مجموعة الهوائي الخاصة به، تليها تقلبات في الأسابيع اللاحقة. كما أثبتت الورقة وجود صلة بين السطوع المتغير وعوامل أخرى، مثل ارتفاع القمر الصناعي فوق الأفق وزاويته بالنسبة للراصد والشمس.

كان أحد النتائج المهمة هو فصل محول مركبة الإطلاق عن القمر الصناعي BlueWalker 3. وبلغت قوة هذا المكون 5.5 درجة، وهو أعلى من الحد الأقصى للسطوع الذي أوصى به الاتحاد الفلكي الدولي. كما لم يتم تسجيله في الكتالوجات العامة لمدة أربعة أيام، مما يشكل تحديات أمام المراصد الأرضية التي تحاول تجنب تداخل الأقمار الصناعية.

وبصرف النظر عن التداخل البصري، هناك مخاوف بشأن تداخل الترددات الراديوية. يرسل BlueWalker 3 ترددات راديوية قريبة من تلك التي تستخدمها التلسكوبات الراديوية، مما قد يعيق علم الفلك الراديوي. في حين أن المناطق الهادئة الراديوية تحمي من أجهزة الإرسال الأرضية، إلا أنها لا تغطي حاليًا الإرسال عبر الأقمار الصناعية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير استراتيجيات لحماية التلسكوبات من العديد من الأقمار الصناعية المخطط إطلاقها في السنوات القادمة.

تؤكد هذه الورقة على الحاجة إلى تقييمات التأثير قبل الإطلاق حيث تقوم الشركات بنشر المزيد من الأقمار الصناعية التجارية. كما أنه يسلط الضوء على التوازن الذي يجب تحقيقه بين التقدم في الاتصال والحفاظ على سلامة السماء ليلاً لأغراض الرصد الفلكي.

مصادر:

– ورقة طبيعة: “تقييم تأثير القمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك”

– مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية (IAU CPS)

– أست سبيس موبايل