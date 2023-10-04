تجربة قيادة أول شاحنة هيدروجين في أستراليا

في اختبار القيادة الأخير لأول شاحنة هيدروجين في أستراليا، Taurus من HDDrive وPure Hydrogen، تم اختبار تجربة قيادة شاحنة تعمل بخلايا الوقود. إن Taurus عبارة عن نسخة أسترالية من شاحنة تم تطويرها في الصين، وسيتم تجربتها مع شركة PepsiCo. الشاحنة عبارة عن محرك رئيسي بقدرة 220 كيلووات (299 حصانًا) 6 × 2، ومزودة بأربعة خزانات هيدروجين، وستتعامل مع حمولات خفيفة نسبيًا، وتحديدًا نقل المقطورات المحملة برقائق البطاطس على طريق حضري منخفض الأميال.

البدء في برج الثور أمر واضح ومباشر. بعد وضع قدمه على الفرامل، يضغط السائق على زر القيادة الموجود على اليمين ويحرر فرامل الانتظار. كل ما هو مطلوب للإقلاع هو استخدام دواسة السرعة. تصدر الشاحنة صوتًا طنينًا، مما يتوافق مع اللوائح التي تتطلب من السيارات الكهربائية التي تسير بسرعة أقل من 15 كم/ساعة إصدار ضوضاء لتحذير المشاة.

تعمل الفرامل في توروس على تنشيط الكبح المتجدد، حيث لا تعمل فرامل الخدمة الفعلية إلا بعد الضغط على الدواسة بنسبة 30 بالمائة تقريبًا. من وجهة نظر السائق، فإن الشعور بالفرملة يشبه الشعور الذي تشعر به في الشاحنة العادية، مع تباطؤ سلس وسلس بين الفرامل الكهربائية وفرامل الخدمة.

إن تجربة قيادة سيارة توروس تشبه تجربة قيادة الشاحنة الكهربائية، مع الاختلاف الرئيسي وهو مصدر الطاقة في البطارية التي تدفع السيارة.

التكنولوجيا وراء الشاحنة

تم تطوير توروس بالتعاون مع شركة ويزدوم (فوجيان) للسيارات، وهي شركة تصنيع سيارات خالية من الانبعاثات ومقرها في الصين. تستخدم مركبات الهيدروجين الخاصة بشركة Wisdom تقنية خلايا الوقود Ballard، التي يوفرها مشروع Weichai-Ballard المشترك. وتتميز المركبات بمدى يصل إلى 1,000 كيلومتر، وذلك بفضل 12 خزان هيدروجين بسعة إجمالية تبلغ 1,740 لترًا من الهيدروجين.

قامت شركة H-drive، شريك التصنيع الأسترالي لشركة Wisdom، بتصميم سيارة Taurus لتتوافق مع لوائح تصميم المركبات المحلية. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير نماذج وتكوينات أخرى للمركبات، بما في ذلك تكوين B-double بوزن 70 طنًا، وشاحنات القمامة ذات التحميل الجانبي، ومحرضات الأسمنت. علاوة على ذلك، تخطط H-drive لإصدار طراز GCM بوزن 50 طنًا في المستقبل.

عند إطلاق سيارة توروس، أكد بن كيدل، المدير العام لشركة H-drive، على أهمية تصنيع وقود الهيدروجين محليًا، والذي يمكن أن يعزز الوظائف الأسترالية، ويدعم الاقتصاد، ويقلل من مخاطر نقص الوقود العالمي. وفي الوقت الحالي، يتم استيراد غالبية مخزون الوقود السائل في أستراليا، مما يشكل خطرًا كبيرًا على سلسلة التوريد. يدعو Kiddle إلى استخدام التكنولوجيا الخضراء والوقود المحلي لضمان مستقبل مستدام وآمن لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية التجارية في أستراليا.

المصادر: HDDrive، Pure Hydrogen، Wisdom (Fujian) Motor Co.، مشروع Weichai-Ballard المشترك