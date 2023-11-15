الكشف عن اكتشافات جديدة من محطة الفضاء الدولية

يواصل رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) أبحاثهم الرائدة لكشف أسرار الجاذبية الصغرى وتأثيراتها على البشر. وقد ركزت الأنشطة الأخيرة في محطة الفضاء الدولية على تفريغ سفينة شحن أمريكية وتفعيل تجارب علمية جديدة.

قاد القائد أندرياس موجينسن الفريق في عملية تفريغ مركبة الشحن الفضائية SpaceX Dragon، والتي وصلت محملة بما يقرب من 6,500 رطل من الإمدادات والأجهزة العلمية. عمل Mogensen بجد لتفريغ حقائب الطاقم وإعادة تخزين المحطة للتأكد من أن الطاقم لديه كل ما يحتاجونه أثناء إقامتهم.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في الجهود البحثية الحالية ينطوي على فهم عملية الشيخوخة في الفضاء. أجرى مهندس الطيران في ناسا لورال أوهارا تحقيقات للحصول على فهم أعمق لكيفية تأثير الجاذبية الصغرى على شيخوخة الخلايا البشرية. ومن خلال مقارنة عينات الخلايا المزروعة في الفضاء بتلك الموجودة على الأرض، يأمل العلماء في تحديد الخصائص التي تساهم في تسريع الشيخوخة لدى رواد الفضاء.

ركزت التجارب التعاونية بين رائدي الفضاء ياسمين مقبلي وساتوشي فوروكاوا على مراقبة كيفية استجابة الخلايا لانعدام الجاذبية. ومن خلال دراسة عينات الخلايا داخل مختبر كيبو، يأمل الباحثون في الحصول على رؤى ثاقبة في بيولوجيا الفضاء وتحسين علاجات الأمراض على الأرض.

بالإضافة إلى هذه الأنشطة البحثية، قام رواد الفضاء أيضًا بمهام الصيانة والتكنولوجيا الأساسية. قام مقبلي بتثبيت معدات الكمبيوتر داخل حامل الاحتراق المتكامل لتسهيل البحث الآمن عن الوقود واللهب في حالة انعدام الوزن، في حين قام فوروكاوا بتوجيه الكابلات للصيانة المستمرة للمعدات.

مع مرور كل يوم، يتم إجراء اكتشافات جديدة في محطة الفضاء الدولية، تقربنا من فهم أكبر لأسرار الفضاء وتأثيره على حياة الإنسان.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي محطة الفضاء الدولية؟

محطة الفضاء الدولية (ISS) هي مركبة فضائية كبيرة تدور حول الأرض وتعمل كمختبر أبحاث وميناء فضائي للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. تم إطلاقه في عام 1998، ويشغله بشكل مستمر أطقم متناوبة من رواد الفضاء ورواد الفضاء من جميع أنحاء العالم منذ عام 2000.

2. كيف تؤثر الجاذبية الصغرى على البشر؟

لقد وُجد أن الجاذبية الصغرى، أو حالة تجربة الجاذبية الضعيفة للغاية، لها تأثيرات مختلفة على البشر. وتشمل هذه التغيرات في كتلة العضلات وكثافة العظام، والتأثيرات على نظام القلب والأوعية الدموية، والتغيرات في سلوك الخلايا والعمليات البيولوجية الأخرى.

3. ما هي بعض المشاريع البحثية الجارية في محطة الفضاء الدولية؟

تشمل المشاريع البحثية الجارية في محطة الفضاء الدولية دراسات عن الشيخوخة في الفضاء، وفهم كيفية استجابة الخلايا للجاذبية الصغرى، وتأثيرات السفر إلى الفضاء على الجهاز المناعي، وتجارب على نمو النباتات في الفضاء. تهدف هذه المشاريع إلى توسيع معرفتنا بالفضاء وتحسين الحياة على الأرض.