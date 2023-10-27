مهمة اليعسوب التابعة لناسا: الكشف عن أسرار تيتان

تشرع وكالة ناسا في مسعى استثنائي من خلال مهمة Dragonfly، حيث تضع أنظارها على قمر زحل الغامض، تيتان. وتهدف هذه المهمة الرائدة، المقرر إطلاقها في يونيو 2027 وتصل إلى وجهتها في عام 2034، إلى كشف أسرار تيتان وتقديم رؤى غير مسبوقة حول أصول الحياة على الأرض.

كسر الحدود

تبرز Dragonfly كمهمة رائدة لأسباب عديدة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستكشف فيها طائرة عمودية جسمًا خارج كوكب الأرض، وذلك باستخدام قوة الطاقة النووية لدراسة أقمار الكواكب الخارجية. علاوة على ذلك، ستبحر مركبة Dragonfly بكامل حمولتها العلمية عبر الغلاف الجوي السميك لتيتان، وهو إنجاز رائع من الابتكار.

كشف أسرار تيتان

الهدف الأساسي لمهمة Dragonfly هو التعمق في ألغاز Titan. ويسعى العلماء إلى التحقق من قابليتها للسكن والكشف عن أي آثار للحياة الماضية أو الحالية. من خلال اختيار مواقع مختلفة على تيتان بعناية، ستجمع Dragonfly رؤى تفصيلية حول إمكانات القمر لدعم الحياة.

أحد الجوانب الحاسمة للمهمة هو فحص العمليات الكيميائية على تيتان والتي ربما تكون قد أدت إلى ظهور الحياة. ومع وفرة الجزيئات العضوية والبحيرات الشاسعة من الميثان السائل والإيثان، يوفر تيتان بيئة فريدة لهذه الدراسات.

البحث عن حياة خارج كوكب الأرض

إن مهمة Dragonfly تتجاوز دراسة مدى صلاحية تيتان للسكن. ويهدف إلى البحث عن علامات الحياة الماضية أو حتى الحاضرة على القمر. ما يجعل هذا المسعى آسرًا بشكل خاص هو اكتشاف الماء السائل تحت سطح تيتان، وهو عنصر حاسم للحياة كما نعرفها. يظهر تيتان كملاذ محتمل حيث ازدهرت الحياة في الماضي أو لا تزال موجودة حتى اليوم.

الكشف عن تيتان مع اليعسوب

وتتخذ مركبة Dragonfly شكل طائرة بدون طيار رباعية المراوح، وتزن حوالي 400 إلى 450 كجم - وهي مماثلة في الحجم لأكبر مركبات المريخ الجوالة. مجهزة بثمانية دوارات، يمكن أن تصل سرعة Dragonfly إلى حوالي 10 أمتار في الثانية وتطير على ارتفاعات تصل إلى 4,000 متر. ستستكشف هذه المركبة القابلة للتكيف مواقع متنوعة على تيتان لتقييم مدى صلاحيتها للسكن والبحث عن علامات الحياة.

كشف أصول الحياة

فلماذا تقوم ناسا بمهمة Dragonfly إلى تيتان؟ تكمن الإجابة في خصائص تيتان الفريدة. بفضل غلافه الجوي الكثيف الشبيه بالأرض - وهو أكثر كثافة بأربع مرات من غلافنا الجوي - يقدم تيتان لمحة عن تاريخ كوكبنا المبكر. من خلال دراسة الظروف على تيتان، تهدف مهمة Dragonfly إلى الكشف عن رؤى قيمة حول أصول الحياة على الأرض.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي مهمة اليعسوب؟

ج: مهمة Dragonfly هي مسعى رائد لوكالة ناسا لاستكشاف تيتان، قمر زحل، باستخدام طائرة عمودية مجهزة بالطاقة النووية.

س: ما هي أهداف مهمة Dragonfly؟

ج: الهدف الأساسي لمهمة Dragonfly هو التحقق من إمكانية السكن على تيتان، والبحث عن علامات الحياة الماضية أو الحالية، ودراسة عملياته الكيميائية التي ربما تكون قد أدت إلى ظهور الحياة.

س: لماذا يعد تيتان هدفًا مهمًا للاستكشاف؟

ج: إن الغلاف الجوي الشبيه بالأرض لتيتان وتكوينه الفريد يجعله مرشحًا ممتازًا لدراسة أصول الحياة على الأرض وفهم إمكانية الحياة على الأجرام السماوية الأخرى.

مصادر:

- https://www.nasa.gov