تصنيع عيون صناعية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من عيون اليعسوب

طور العلماء في جامعة جيلين تقنية جديدة لتصنيع مصفوفات العدسات الدقيقة ثلاثية الأبعاد (MLAs) مستوحاة من العيون المركبة لليعسوب. تُستخدم MLAs على نطاق واسع في الأجهزة البصرية المختلفة، بما في ذلك رقائق الموائع الضوئية الدقيقة، والمحاكاة الحيوية، والتصوير ثلاثي الأبعاد، والعرض ثلاثي الأبعاد.

تفتقر أجهزة الاستشعار البصرية التقليدية، مثل الكاميرات ذات الثقب، إلى الكثافة المطلوبة للتصوير الموثوق والسريع. للتغلب على هذا القيد، تحول فريق البحث إلى البنية المعقدة للعين المركبة لليعسوب. تتكون العيون المركبة لليعسوب من آلاف العدسات الصغيرة التي توفر لها مجال رؤية واسع.

استخدم الفريق تقنية تسمى النقش الرطب المحلي المعزز بالليزر بالفيمتو ثانية (fs-LEWE) لتصنيع مصفوفات العدسات المقعرة الدقيقة (MCLAs) على الأسطح المستوية وغير المستوية. في حين أن FS-LEWE هي تقنية واعدة، إلا أنها تواجه تحدياتها، مثل كفاءة التصنيع المحدودة والتعقيد مع الركائز المنحنية.

ولمواجهة هذه التحديات، طور الباحثون تقنية النقش الرطب بمساعدة المعالجة بالليزر FS. تتضمن هذه الطريقة استخدام ليزر ثلاثي الأبعاد لإنشاء عدسة مقعرة واحدة كبيرة على ركيزة منحنية واستخدام مُعدِّل الضوء المكاني (SLM) لإنشاء مصفوفة تركيز بؤري موزعة ثلاثية الأبعاد. من خلال الحفر الرطب، تتطور الركيزة إلى شكل كروي، مما يؤدي إلى MCLA متقارب ومنحنٍ.

مزايا هذه التقنية هي الدقة العالية والكفاءة وتعدد الاستخدامات. فهو يتيح تصنيع أنماط ثلاثية الأبعاد معقدة بدقة كبيرة على ركائز مختلفة. يمكن إجراء المزيد من التحسينات من خلال استعادة الصور باستخدام خوارزميات التعلم العميق.

يتمتع هذا النهج المبتكر بالقدرة على إحداث ثورة في تصنيع الأجهزة البصرية مجهرية الحجم والمساهمة في التقدم في صناعات مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز.

المصدر

– لي وانغ وآخرون، تصنيع الليزر المجسم للعيون الاصطناعية ثلاثية الأبعاد، الضوء: التصنيع المتقدم (3). دوى: 2023/lam.10.37188