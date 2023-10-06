زخات شهب جديدة تنير سماء المملكة المتحدة

من المقرر أن يضيء زخة نيزكية جديدة سماء الليل فوق المملكة المتحدة في الأيام المقبلة. سيجلب الدش النيزكي Draconid السنوي، الناتج عن مرور الأرض عبر حطام المذنب 21P/ Giacobini-Zinner، شهبًا تتدفق عبر السماء.

إذا كنت من المتحمسين الذين يأملون في مشاهدة هذا الحدث المذهل، فتأكد من توجيه نظرك نحو السماء من ليلة الجمعة 6 أكتوبر إلى الثلاثاء 10 أكتوبر. ومن المتوقع أن يصل التساقط الشهابي إلى ذروته بين الأحد 8 أكتوبر والاثنين 9 أكتوبر، وفقا للمرصد الملكي غرينتش.

ستعتمد رؤية الشهب أثناء وابل الشهب على الجزء الذي تعبره الأرض من مسار المذنب. وستختلف كمية وشدة زخات الشهب، لذا ينصح باختيار موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.

تحدث زخات الشهب عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب. عندما تدخل هذه الجزيئات الصغيرة الغلاف الجوي للأرض، فإنها تحترق، مما يؤدي إلى ظهور خطوط لامعة من الضوء نسميها النجوم المتساقطة.

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة هذا المشهد السماوي، حيث يضيء زخات شهب التنين سماء المملكة المتحدة. إنه تذكير رائع باتساع وجمال عالمنا.

مصادر:

- ديلي ستار

– المرصد الملكي غرينتش