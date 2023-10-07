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يمكن لعشاق علم الفلك مشاهدة زخات نيزك Draconid في نهاية هذا الأسبوع

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 7، 2023
يمكن لعشاق علم الفلك مشاهدة زخات نيزك Draconid في نهاية هذا الأسبوع

من المقرر أن يضيء زخة نيزكية تُعرف باسم Draconids، أو Giacobinids، سماء الليل في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لجامعة وارويك. وسيصل هذا الحدث السنوي إلى ذروته مساء الأحد بعد حلول الظلام وسيكون مرئيًا من الجمعة حتى الثلاثاء.

تحدث زخة شهب التنين Draconid كل عام خلال شهر أكتوبر، وهي واحدة من زخات شهب اثنين تضيء السماء خلال هذا الشهر. وهو ناجم عن بقايا المذنب 21P/Giacobini-Zinner، الذي تبلغ فترة مداره حول الشمس ست سنوات ونصف.

يوضح الدكتور مينجاي كيم، زميل باحث من قسم الفيزياء بجامعة وارويك، أن وابل نيزك Draconid سيكون نشطًا في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مع حدوث الذروة في حوالي 8 و9 أكتوبر. ويقترح أن أفضل وقت لمشاهدة الدش هو في المساء، بعد حلول الظلام، عندما تصل نقطة الإشعاع داخل كوكبة التنين إلى أعلى نقطة لها في سماء الليل.

للحصول على تجربة مشاهدة مثالية، يوصى بالبحث عن موقع به الحد الأدنى من التلوث الضوئي وأفق خالٍ من العوائق. سيسمح ذلك برؤية النجوم بوضوح في ليلة مظلمة خالية من السحب. وأوضح الدكتور كيم أيضًا أنه على الرغم من أن وابل شهب التنين يبدو وكأنه ينبثق من كوكبة التنين، إلا أنه لا يرتبط به بشكل مباشر.

لذا، إذا كنت شغوفًا بعلم الفلك، فتأكد من تحديد التقويمات الخاصة بك والعثور على مكان مناسب لمشاهدة العرض الجميل للنجوم المتساقطة خلال زخات شهب التنين لهذا العام.

مصادر:
- جامعة وارويك

By فيكي ستافروبولو

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