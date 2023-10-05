زخات الشهب التنينية والأوريونية: علاج سماوي في أكتوبر

يقدم شهر أكتوبر لمراقبي النجوم متعة سماوية مع زخات نيزكية نشطة، Draconids وOrionids، مما يزيد من إثارة كسوف الشمس القادم وقمر الصياد. تعد تساقطات التنين، التي تبدأ في 6 أكتوبر وتنتهي في 10 أكتوبر، أول زخة شهب خلال الشهر. من ناحية أخرى، ستصل الأوريونيدات إلى ذروتها في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر تقريبًا.

نشأت Draconids من كوكبة Draco، وتمت تسميتها على اسم الكوكبة الشبيهة بالتنين التي يبدو أنها تشع منها. تعود جذور زخات الشهب هذه إلى بقايا المذنب 21P/Giacobini-Zinner، الذي تم اكتشافه في عام 1900. وبينما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب، تحترق الشظايا على ارتفاع حوالي 50 ميلًا فوقنا، مما يخلق عرضًا مذهلاً. في حين أن التنينيون عادةً لا ينتجون عددًا كبيرًا من النيازك، إلا أن لديهم القدرة على التطور إلى عاصفة نيزكية، مما يرسم السماء بأكثر من ألف نيزك.

على الرغم من أن زخات الشهب ليس لها أهمية فلكية دقيقة مثل الأقمار الجديدة والقمر الكامل، إلا أنها ترتبط دائمًا بالحظ والتزامن والحظ السعيد. يمكن تفسير Draconids، التي غالبًا ما ترتبط بكوكبة الدلو، على أنها ترمز إلى موضوعات مثل المستقبل والمجتمع والتطلعات والآمال والأحلام والحرية والثورة.

يحمل دش نيزك Draconid أيضًا أهمية أسطورية. كوكبة دراكو، التي يُرمز إليها تاريخيًا بالتنين أو الثعبان، تمثل الحماية والكنوز المخفية. تحظى بتبجيل الحضارات القديمة، وترتبط بقصص ثعبان جنة عدن، التمساح في الأساطير المصرية، وحارس التفاح الذهبي في الأساطير اليونانية. يجسد دراكو موضوعات الوصاية والخلق والإبادة والخلود.

لمشاهدة زخات شهب التنينية والأوريونية، ابحث عن منطقة مظلمة ذات سماء صافية واسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام لمدة 20 دقيقة تقريبًا. سواء كنت مهتمًا بالارتباطات الفلكية أو ترغب ببساطة في الاستمتاع بالمشهد الرائع، فإن زخات الشهب هذه تقدم عرضًا مذهلاً من المؤكد أنه سيأسر خيالك.

مصادر:

– المرصد الملكي غرينتش

- المنجم كايل توماس

- تطبيق إيرث سناب

- إريك رالز وEarth.com