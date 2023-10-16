فن وهندسة الأوريجامي: فتح الفرص للأنظمة المبتكرة

الأوريغامي، الفن الياباني القديم لطي الورق، لا يقتصر فقط على صنع منحوتات جميلة. كما أنها تلهم التقدم الرائد في مجال الروبوتات والهندسة المدنية واستكشاف الفضاء. في ندوة عقدت مؤخرًا في مركز أبحاث أميس، قدم الدكتور لاري إل هاول والسيد ألدن يلوهورس الفرص المدهشة التي يقدمها الأوريجامي للهندسة.

تقليديًا، تجاوز فنانو الأوريجامي حدود شكلهم الفني باستخدام الورق فقط وعملية تصنيع واحدة: الطي. وقد سمح ذلك بوضع نماذج أولية سريعة وإنشاء هياكل وآليات معقدة. أدت الأساليب ووجهات النظر الفريدة لفناني الأوريجامي إلى تطوير أنظمة لم يكن من الممكن تصورها في السابق باستخدام الأساليب الهندسية التقليدية.

كان الدكتور هاول، العميد المشارك والأستاذ بجامعة بريجهام يونج، في طليعة الهندسة المستوحاة من الأوريجامي. تركز أبحاثه على الآليات المتوافقة، بما في ذلك الآليات المستوحاة من الأوريجامي، وآليات الفضاء، والأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة، والأجهزة الطبية. وهو معترف به دوليا لمساهماته في هذا المجال.

يدرس السيد يلوهورس، وهو مرشح لدرجة الدكتوراه في جامعة بريجهام يونج، أيضًا تصميم آليات مستوحاة من الأوريجامي. يتم دعم عمله من قبل زمالة أبحاث تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، وقد أمضى بعض الوقت كتقني زائر في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

أحد التطبيقات المثيرة للأوريغامي في الهندسة هو تطوير أنظمة قابلة للنشر وإعادة التشكيل. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تقليل حجم الإطلاق والكتلة وتكاليف المهمة في استكشاف الفضاء بشكل كبير. وقد تم بالفعل استخدام التصميمات المستوحاة من الأوريجامي في المصفوفات الشمسية للمركبات الفضائية، والهوائيات، وغيرها من الهياكل القابلة للنشر.

يتم أيضًا تطبيق تقنيات الأوريجامي في الهندسة المدنية والبناء. من خلال الاستفادة من مبادئ الطي والفتح، يمكن للمهندسين إنشاء هياكل خفيفة الوزن، لكنها قوية ومستقرة بشكل لا يصدق. وهذا لديه القدرة على إحداث ثورة في تصميم وبناء الجسور والمباني والبنية التحتية الأخرى.

مستقبل الهندسة المستوحاة من الأوريجامي مشرق. ومع البحث والتطوير المستمر، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الحلول المبتكرة للتحديات الهندسية المعقدة. إن الجمع بين الفن والعلم في الأوريجامي يفتح إمكانيات جديدة ويدفع حدود ما هو ممكن في مختلف المجالات.

مصادر:

– "فن الأوريجامي والهندسة: فرص مفاجئة للأنظمة ذات الأداء غير المسبوق" للدكتور لاري إل هاول والسيد ألدن يلو هورس.

– السيرة الذاتية للدكتور لاري ل. هاول من جامعة بريجهام يونج.

– السيرة الذاتية للسيد ألدن يلو هورس من جامعة بريجهام يونج.