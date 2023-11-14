ثورة في استعادة البيانات: ابتكارات من جامعة سيدني

في إنجاز رائد، قام العلماء في جامعة سيدني بتصميم واختبار نظام جديد لاستعادة البيانات (DRS) بنجاح، والذي لديه القدرة على تغيير الطريقة التي يستخرج بها العلماء المعلومات المهمة من البعثات الفضائية. تم استخدام DRS مؤخرًا خلال مهمة وكالة ناسا لرسم خريطة للمادة المظلمة حول مجموعات المجرات، وقد أثبت أنه غير قواعد اللعبة.

تعرض تلسكوب التصوير بالون الضغط الفائق (SuperBIT)، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، لأضرار عند هبوطه في الأرجنتين. ومع ذلك، تمكنت حزمتان من DRS تحتويان على أكثر من 200 غيغابايت من البيانات القيمة من الهبوط بسلام. تشتمل هذه الحزم على خريطة تفصيلية للمادة المظلمة وصور فوتوغرافية ساحرة للفضاء الخارجي.

بقيادة الدكتورة إلين سيركس من كلية الفيزياء بجامعة سيدني، نشر فريق من العلماء الدوليين المشاركين في الدراسة النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الفضاء الجوي. لا توفر الدراسة تعليمات لبناء DRS فحسب، بل تؤكد أيضًا على أهمية ضمان استرجاع البيانات في أسوأ السيناريوهات.

يتكون نظام DRS من أجهزة كمبيوتر صغيرة مزودة ببطاقات SD لتخزين البيانات، ووصلة قمر صناعي مخصصة "للبحث عن هاتفي"، ومظلات موضوعة في حاويات رغوية. يتم استخدام العناصر العادية مثل أكياس تحميص الدجاج لجعل العبوات مقاومة للماء. يسمح هذا التصميم المبتكر باسترجاع البيانات بشكل آمن، حتى في حالة فشل نظام الاتصال الأساسي.

يعد نجاح DRS خلال مهمة ناسا علامة بارزة. ووفقاً للدكتور سيركس، لعب النظام دوراً حاسماً في إنقاذ بيانات المهمة بعد تدمير التلسكوب، وفقدان الاتصالات ذات النطاق الترددي العالي.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي المادة المظلمة؟

ج: تشير المادة المظلمة إلى مادة غير مرئية كتلتها أكبر بست مرات من المادة العادية في الكون، لكن لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر.

س: كيف يعمل نظام استعادة البيانات؟

ج: يتكون نظام استعادة البيانات من أجهزة كمبيوتر صغيرة مزودة ببطاقات SD لتخزين البيانات، ووصلة عبر الأقمار الصناعية "العثور على هاتفي"، ومظلات. فهو يسمح باسترجاع البيانات بشكل آمن من المهمات الفضائية، حتى في الظروف الصعبة.

س: منذ متى قامت جامعة سيدني بتطوير DRS؟

ج: قامت جامعة سيدني بتطوير نظام استعادة البيانات لمدة خمس سنوات تقريبًا.

س: لماذا يعتبر استرجاع البيانات ضروريا في البعثات الفضائية؟

ج: يعد استرجاع البيانات أمرًا بالغ الأهمية في البعثات الفضائية لأنه يضمن عدم فقدان المعلومات القيمة، حتى في حالة فشل المهمة أو انقطاع الاتصال.

س: ما هي مميزات استخدام التلسكوبات المعتمدة على البالونات؟

ج: توفر التلسكوبات المعتمدة على البالونات جودة التلسكوبات الفضائية بجزء صغير من الميزانية، مما يجعلها خيارًا فعالاً من حيث التكلفة لعمليات الرصد العلمي.

المصدر

جامعة سيدني. (2023، 14 نوفمبر). [قام باحثون من جامعة سيدني بتصميم نظام لإنقاذ البيانات من السماء أثناء عمليات الهبوط الدراماتيكية. Phys.org.](https://phys.org/news/2023-11-downloading-nasa-dark-clouds.html)