نظام الاسترداد الجديد ينقذ بيانات مهمة ناسا

قام باحثون في جامعة سيدني بتطوير نظام استرداد مبتكر يحفظ البيانات المهمة من مهمة ناسا. نجح النظام في استرداد غيغابايت من المعلومات من تلسكوب قائم على البالون، حتى بعد فشل الاتصال وتلف التلسكوب أثناء الهبوط.

تم إطلاق المهمة، المعروفة باسم تلسكوب التصوير بالون الضغط الفائق (SuperBIT)، من مطار واناكا في نيوزيلندا. كان التلسكوب معلقًا تحت بالون ضخم مملوء بالهيليوم، ويدور حول الغلاف الجوي للأرض، مكملاً 5.5 دورة حول العالم. ومع ذلك، عند الهبوط في الأرجنتين، تعرض التلسكوب لأضرار.

على الرغم من الأضرار التي لحقت بالتلسكوب، تمكنت حزمتان من نظام استعادة البيانات، اللتان تم نشرهما قبل الهبوط، من النزول بأمان بالمظلة والحفاظ على البيانات الحيوية. يتضمن ذلك خريطة مفصلة للمادة المظلمة المحيطة بالمجرات وصورًا مذهلة للفضاء. المادة المظلمة، وهي مادة غير مرئية تبلغ كتلتها ستة أضعاف كتلة المادة العادية، لا تزال لغزا في الكون.

قادت الدكتورة إلين سيركس من كلية الفيزياء بجامعة سيدني دراسة نشرت في مجلة إيروسبيس، توضح بالتفصيل تصميم نظام استعادة البيانات. تؤكد الدراسة على أهمية حماية البيانات في أسوأ السيناريوهات وتسلط الضوء على نجاح نظام الاسترداد أثناء مهمة العلوم الحية.

يتكون نظام استعادة البيانات من أجهزة كمبيوتر صغيرة مزودة ببطاقات SD لتخزين البيانات، ووصلة عبر الأقمار الصناعية "العثور على هاتفي"، ومظلات. يتم وضع هذه المكونات في عبوات رغوية مصنوعة من مواد عادية مثل أكياس تحميص الدجاج لمنع تسرب المياه.

لم يكن استرجاع حزم البيانات خاليًا من التحديات. تطلبت التضاريس الوعرة ووجود مسارات طراز كوغار بالقرب من إحدى العبوات المساعدة من الشرطة المحلية في الأرجنتين. ومع ذلك، تم استرداد الطرود بنجاح.

وقد جذب هذا النظام الرائد انتباه وكالة ناسا، التي تفكر الآن في إنتاج حزم استرداد مماثلة للمهام العلمية المستقبلية. يوضح نجاح نظام استعادة البيانات قدرته على الحفاظ على البيانات المهمة في المهام الجوية، مما يضمن عدم فقدان المعلومات القيمة في ظروف غير متوقعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تلسكوب التصوير بالون الضغط الفائق (SuperBIT)؟

ج: SuperBIT هو تلسكوب قائم على البالون أطلقته وكالة ناسا لإجراء عمليات رصد تصويرية للفضاء.

س: ما هي المادة المظلمة؟

ج: المادة المظلمة هي مادة غير مرئية لها كتلة أكبر بست مرات من المادة العادية في الكون.

س: كيف يعمل نظام استعادة البيانات؟

ج: يتكون نظام استعادة البيانات من أجهزة كمبيوتر صغيرة مزودة ببطاقات SD لتخزين البيانات، ووصلة عبر الأقمار الصناعية "العثور على هاتفي"، ومظلات. يتم وضع هذه المكونات في حاويات رغوية للحماية.

س: هل تخطط وكالة ناسا لإنتاج حزم استرداد مماثلة؟

ج: نعم، تدرس وكالة ناسا إنتاج حزم الاسترداد بناءً على نجاح نظام استعادة البيانات الذي طوره باحثو جامعة سيدني.