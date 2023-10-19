أطياف الإرسال لـ GJ 1132 b: رؤى جديدة من ملاحظات JWST

ركز البحث عن أجواء الكواكب الصخرية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بشكل أساسي على الكواكب التي تعبر النجوم القزمة من النوع M. توفر هذه الكواكب نسبًا مناسبة لحجم الكوكب إلى النجم، مما يعزز اكتشاف ميزات الغلاف الجوي. ومع ذلك، نظرًا لتشابه قوة الإشارة الخاصة بالخصائص الجوية وأداء العبور الفردي لـ JWST، هناك حاجة إلى عمليات رصد متعددة لتأكيد أي نتائج.

في دراسة حديثة، قدم الباحثون ملاحظتين لعبور الكوكب الصخري GJ 1132 b باستخدام أداة JWST NIRSpec G395H. وتهدف هذه الملاحظات، التي تغطي نطاقًا من الطول الموجي يتراوح بين 2.8 و5.2 ميكرومتر، إلى تسليط الضوء على تكوين الغلاف الجوي للكوكب. أسفرت الملاحظات السابقة باستخدام أداة WFC3 الخاصة بتلسكوب هابل الفضائي عن نتائج غير حاسمة، مع وجود أدلة متضاربة إما على وجود غلاف جوي أو طيف عديم المعالم.

كشفت بيانات JWST عن اختلافات كبيرة بين الزيارتين. أثناء أحد العبور، كان الطيف متسقًا مع الغلاف الجوي الذي يهيمن عليه H2O، مع وجود آثار لـ CH4 وN2O. وبدلا من ذلك، يمكن أن تعزى الإشارة إلى التلوث النجمي من البقع النجمية غير المخفية. ومن ناحية أخرى، بدا الطيف الذي تم الحصول عليه أثناء العبور الثاني عديم الملامح. ولم تدعم أي من الزيارتين وجود HCN الذي تم الإبلاغ عنه مسبقًا في الغلاف الجوي لـ GJ 1132 b. لا يمكن تفسير الاختلافات الملحوظة بين الزيارات من خلال التقلبات الجوية أو التأثيرات الآلية.

والأهم من ذلك، أن الباحثين قاموا أيضًا بتحليل الأطياف النجمية خارج العبور ولم يجدوا أي دليل على تغيير عدم التجانس النجمي بين الزيارات، والتي كان يفصل بينها 8 أيام فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآثار المنهجية مفيدة. التفسير الأكثر منطقية للتناقضات المرصودة هو الضوضاء العشوائية التي تؤثر على تحليل البيانات.

توفر هذه الملاحظات الجديدة رؤى قيمة حول أطياف الإرسال لـ GJ 1132 b، وتسلط الضوء على التحديات المرتبطة باكتشاف وتوصيف الأجواء للكواكب الخارجية الصخرية. ستستمر الدراسات الإضافية التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي والمراصد المستقبلية الأخرى في توسيع فهمنا للأغلفة الجوية المتنوعة الموجودة في سكان الكواكب الخارجية.

مصادر:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)