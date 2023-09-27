مشكلة مزدوجة: اكتشاف مادة سامة ثانية تنتجها بكتيريا "قاتل النسر"

اكتشف فريق بحث بقيادة جامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ وجامعة برلين الحرة مادة سامة ثانية تنتجها البكتيريا الزرقاء Aetokthonos hydrillicola. تشتهر هذه البكتيريا بصعوبة زراعتها وتنتج نوعين من السموم، وهو أمر نادر بين البكتيريا الزرقاء. وقبل عامين، اكتشف الفريق أن السم الأول من هذه البكتيريا هو المسؤول عن مرض يسبب ثقوبًا في أدمغة النسور الصلعاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أحدث أبحاثهم، حدد ماركوس شوارك من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ السم الثاني ووصفه. يحمل هذا السم، المسمى "إيتوكثونوستاتين"، أوجه تشابه هيكلية مع السموم الموجودة في البكتيريا الزرقاء البحرية التي تستخدم حاليًا في أدوية علاج السرطان. يمكن أن يؤدي اكتشاف هذا السم الثاني إلى تطوير أدوية جديدة لمكافحة السرطان.

تم الاشتباه في وجود هذا السم لبعض الوقت. أظهرت التحقيقات السابقة أن مستخلص A. hydrillicola كان شديد السمية للخلايا، حتى في حالة عدم وجود السم الذي تم تحديده مسبقًا. وكشفت المزيد من الفحوصات أن A. hydrillicola لا بد أنه ينتج سمًا آخر قويًا للغاية.

وحدد الدكتور جان ماريس وفريقه من الأكاديمية التشيكية للعلوم الجينات المسؤولة عن تخليق الجزيء السام الجديد. ويوصي الباحثون بمراقبة المياه التي تغذي شبكة مياه الشرب، إذ يزدهر نبات A. hydrillicola في البحيرات والأنهار الأمريكية. سيساعد هذا الرصد على تجنب المخاطر المحتملة على صحة الإنسان.

تلقي الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، الضوء على الخصائص الرائعة والخطيرة لـ A. hydrillicola. ومن خلال المزيد من الأبحاث، يأمل العلماء في اكتشاف المزيد عن هذه السموم وإمكانية تسخير قوتها للأغراض الطبية.

مصادر:

– زيادة كبيرة في التمويل للنصب التذكاري للحرب الأسترالية

– ماركوس شوارك وآخرون، أكثر من مجرد قاتل نسر: تنتج بكتيريا المياه العذبة الزرقاء إيتوكثونوس هيدريليكولا مشتقات دولاستاتين شديدة السمية، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2219230120