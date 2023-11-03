المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا تكتشف النظام الثنائي في الكويكب دينكينيش

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا مؤخرًا اكتشافًا مثيرًا أثناء تحليقها بالقرب من الكويكب دينكينيش. وكشف نظام التصوير الخاص بالمركبة الفضائية أن دينكينيش ليس كويكبًا واحدًا، بل هو نظام ثنائي يتكون من كويكبين يدوران حول بعضهما البعض.

تؤكد الصور الأولى التي أعادتها لوسي أن دينكينيش هو بالفعل زوج ثنائي. وقد قدم هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول طبيعة الكويكبات الصغيرة وسلوكها في الفضاء. ويقدر عرض الكويكب الأكبر في النظام بحوالي 0.5 ميل، في حين يبلغ حجم الكويكب الأصغر حوالي 0.15 ميل.

كان هذا اللقاء مع Dinkinesh بمثابة اختبار لقدرات لوسي على التتبع ونظام التتبع الطرفي الخاص بها. نجحت المركبة الفضائية في تتبع زوج الكويكبات الثنائية أثناء تحليقها بسرعة 10,000 ميل في الساعة. قام نظام التتبع الطرفي بتتبع الكويكبات بشكل مستقل، مما أظهر فعاليته في سيناريوهات استكشاف الفضاء في الوقت الفعلي.

يشعر المجتمع العلمي بسعادة غامرة بسلسلة الصور التي التقطتها لوسي خلال هذا اللقاء. سيتم تحليل البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية بالتفصيل للحصول على مزيد من الأفكار حول تكوين الكويكبات وسلوكها. يوفر النظام الثنائي في دينكينيش فرصة مثيرة للاهتمام لإجراء دراسات مقارنة مع أنظمة ثنائية أخرى، مثل الكويكب الثنائي القريب من الأرض ديديموس وديمورفوس الذي رصدته مهمة DART.

سيواصل فريق لوسي دراسة البيانات التي تم جمعها خلال هذا اللقاء والاستعداد للمهام المستقبلية. في عام 2025، ستلقي لوسي نظرة عن قرب على كويكب آخر في الحزام الرئيسي يسمى دونالدجوهانسون. سيؤدي ذلك إلى تعزيز فهمنا للكويكبات وتمهيد الطريق لتحقيق الهدف الرئيسي للمهمة، وهو استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة بدءًا من عام 2027.

ويفتح هذا الاكتشاف أبعادًا جديدة في فهمنا للكويكبات وتكويناتها. إنه يسلط الضوء على أهمية مواصلة الاستكشاف والبحث لكشف أسرار نظامنا الشمسي وما بعده.

أسئلة وأجوبة

ما هو النظام الثنائي في سياق الكويكبات؟

ويشير النظام الثنائي في سياق الكويكبات إلى وجود كويكبين يدوران حول بعضهما البعض. ترتبط هذه الكويكبات بالجاذبية وتظهر علاقة فريدة في حركتها وديناميكياتها.

ما هو نظام التتبع الطرفي الخاص بـ(لوسي)؟

نظام التتبع الطرفي الخاص بشركة لوسي هو تقنية موجودة على متن المركبة الفضائية تسمح لها بتتبع الكويكب بشكل مستقل أثناء مروره بسرعات عالية. يعد هذا النظام ضروريًا لالتقاط الصور والبيانات التفصيلية أثناء المواجهات القريبة مع الكويكبات.

ما هي الأهداف الرئيسية لمهمة لوسي التابعة لناسا؟

الأهداف الرئيسية لمهمة لوسي التابعة لناسا هي استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في مدار المشتري حول الشمس. ومن خلال دراسة هذه الكويكبات، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول التكوين المبكر للنظام الشمسي وديناميكيات تأثير جاذبية المشتري.

ما هي الكويكبات الأخرى التي ستواجهها لوسي في المستقبل؟

بعد لقاءها مع دينكينيش، من المقرر أن تلقي لوسي نظرة عن قرب على كويكب رئيسي آخر في الحزام يسمى دونالدجوهانسون في عام 2025. بعد ذلك، ستستكشف المركبة الفضائية كويكبات كوكب المشتري طروادة، أهدافها الأساسية، بدءًا من عام 2027.

مصادر:

- موقع وكالة ناسا: www.nasa.gov