كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد زوكرمان في كولومبيا وجامعة كورنيل عن رؤى رائعة حول سلوك ذكور عصافير الحمار الوحشي أثناء المغازلة. وجدت الدراسة أنه عندما ينخرط ذكور العصافير في سلوك المغازلة، فإن خلايا دماغهم تعطي الأولوية لهذا النشاط قبل كل شيء، مما يدل على تحول فريد في السلوك وإعادة تحديد أولويات خلايا دماغية معينة.

وكان الباحثون قد لاحظوا في السابق ذكور العصافير وهم يمارسون أغاني التودد، ولاحظوا أنه عندما ترتكب الطيور أخطاء، ينخفض ​​إنتاج الدوبامين، وهي إشارة كيميائية في الدماغ. وعلى العكس من ذلك، عندما أدت الطيور الأغنية بشكل صحيح، زاد إنتاج الدوبامين، ليكون بمثابة إشارة مكافأة لأدائها الجيد.

في هذا البحث الجديد، قام العلماء بقياس اختلافات الدوبامين في المواقف التي كان على ذكور العصافير الاختيار بين أهداف متعددة، مثل ممارسة أغنيتهم، أو العثور على الماء، أو جذب شريك. ووجدوا أنه عندما يتعلق الأمر بالمغازلة ويتلقى ذكر الحسون ردود فعل خارجية من الأنثى استجابةً لأغنيته، يتم قمع إشارات الخطأ المستندة إلى الدوبامين والمتعلقة بالبحث عن الماء أو التدريب على الأغنية. وفي الوقت نفسه، تكثفت إشارة المكافأة لأداء الأغنية بشكل جيد للحصول على استجابة من الأنثى.

توفر هذه الدراسة أول دليل على التحول المدفوع اجتماعيًا في إشارات الخطأ الدوبامينية، مما يشير إلى أن نظام التقييم الذاتي في الدماغ قد يتم إيقافه أو إيقافه أثناء الأداء، وبدلاً من ذلك يصبح أكثر تقبلاً للتعليقات الاجتماعية. ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج قد يكون لها آثار أوسع لفهم أنواع أخرى من التعلم والسلوك التي تعتمد على التقييم الذاتي الداخلي، مثل الكلام والموسيقى والسلوكيات المكتسبة المختلفة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف مدى تأثير هذه الأنظمة السلوكية عبر الأنواع وأنواع التعلم المختلفة. إن فهم الآليات العصبية الكامنة وراء هذه التحولات في السلوك يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول التعلم والأداء البشري.

مصادر:

جيسي غولدبرغ، إشارات الخطأ الدوبامينية تعود إلى ردود الفعل الاجتماعية أثناء الخطوبة، طبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41586-023-06580-ث

الاقتباس: تعكس خلايا الدماغ التي تطلق الدوبامين نوايا الطيور المغردة أثناء المغازلة (2023، 27 سبتمبر) تم استرجاعها في 27 سبتمبر 2023 من https://phys.org/news/2023-09-dopamine-releasing-brain-cells-song-bird. لغة البرمجة