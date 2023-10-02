أبرز أحداث مراقبة السماء لشهر أكتوبر 2023

يعد شهر أكتوبر 2023 بمجموعة من الأحداث السماوية التي ستبهر مراقبي السماء. أبرز ما يميز هذا الشهر هو كسوف الشمس "حلقة النار" الذي سيكون مرئيا في جميع أنحاء الأمريكتين في 14 أكتوبر. وسيخلق هذا الكسوف الجزئي للشمس مشهدا مذهلا، حيث تظهر الشمس كحلقة ضيقة من الضوء. وسيمتد مسار الكسوف عبر جنوب كندا وغرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية. وحتى خارج مسار الكسوف الحلقي، سيظل المشاهدون قادرين على مشاهدة كسوف جزئي اعتمادًا على موقعهم.

بالإضافة إلى كسوف الشمس، سيكون هناك اصطفافات أخرى آسرة للأجرام السماوية. في 2 أكتوبر، سيشرق القمر بعد ساعتين من غروب الشمس، وسيظهر قريبًا جدًا من مجموعة نجوم الثريا. ستكون هذه فرصة رائعة لمراقبة القمر والثريا معًا في سماء الليل. في 10 أكتوبر، سيكون كوكب الزهرة مرئيًا في الشرق قبل شروق الشمس، مصحوبًا بهلال رفيع. سيكون قلب الأسد المشرق، النجم Regulus الأبيض المزرق، مرئيًا أيضًا بين كوكب الزهرة والقمر.

علاوة على ذلك، في 23 أكتوبر، يمكن للمشاهدين النظر نحو الجنوب بعد بضع ساعات من غروب الشمس لمراقبة القمر معلقًا أسفل كوكب زحل مباشرةً. هذا القرب من السماء سيجعل من السهل رؤية كلا الجسمين من خلال التلسكوب. سيشرق البدر يوم 28 أكتوبر مع كوكب المشتري، مما يخلق مشهدًا مبهرًا حيث يجتمع اثنان من ألمع الأجسام في السماء معًا.

يعد أكتوبر 2023 أيضًا شهرًا مثيرًا لاستكشاف الفضاء، حيث ستطلق وكالة ناسا مهمة Psyche لاستكشاف كويكب فريد غني بالمعادن. وتهدف هذه المهمة إلى فهم تكوين الكواكب من خلال دراسة هذا الكويكب، الذي يعتقد أنه يتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل. وبينما يواصل العلماء كشف أسرار الكون، توفر هذه الأحداث السماوية فرصًا لكل من الهواة والخبراء للتعجب من عجائب الكون.

مصادر:

– المشتري: أكبر كوكب في المجموعة الشمسية وخامس كوكب من الشمس.

– زحل: الكوكب السادس بعداً عن الشمس، وله ثاني أكبر كتلة في المجموعة الشمسية.

- الزهرة: الكوكب الثاني من الشمس، ويُعرف أيضًا باسم "الكوكب الشقيق" للأرض بسبب تركيبه المماثل وقربه من الشمس.

– ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المسؤولة عن برنامج الفضاء المدني وأبحاث الفضاء الجوي.