الكسوف الحلقي الكلي للشمس لعام 2023: حدث سماوي مذهل

سيكون الكسوف الحلقي الكلي للشمس في 14 أكتوبر 2023 مشهدًا رائعًا لأولئك الذين يعيشون في شمال غرب الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. ويحدث هذا الحدث السماوي، المعروف باسم "حلقة النار"، عندما يمر القمر بين الأرض والشمس لكنه لا يغطيه بالكامل. وبدلا من ذلك، تظل حلقة مشرقة من ضوء الشمس مرئية حول القمر.

أثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر من الشمس. يؤدي هذا إلى عدم قدرة القمر على حجب الشمس تمامًا، مما يؤدي إلى ظهوره على شكل حلقة. مصطلح "حلقي" يأتي من الكلمة اللاتينية "حلقي"، ويعني على شكل حلقة.

وفي حين أن أفضل مناظر الكسوف الحلقي ستكون في المسار الحلقي، حيث ستكون "حلقة النار" مرئية، فإن من هم خارج هذا المسار لا يزال بإمكانهم مشاهدة كسوف جزئي للشمس إذا سمحت الظروف الجوية بذلك. من المهم أن نلاحظ أن مراقبة الكسوف مباشرة دون حماية مناسبة للعين يمكن أن تكون ضارة، ويجب دائمًا استخدام نظارات الرؤية الشمسية المصممة خصيصًا أو غيرها من طرق المشاهدة الآمنة.

ستقدم وكالة ناسا تجربة افتراضية لكسوف الشمس الكلي الحلقي على قناتها على اليوتيوب في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المركزي. وهذا يوفر فرصة لأولئك الذين لا يستطيعون أن يكونوا في طريق الكسوف للاستمتاع بهذا الحدث الفلكي الفريد والتعلم منه.

سيمر كسوفان للشمس بالولايات المتحدة في عامي 2023 و2024. في 14 أكتوبر 2023، سيخلق كسوف حلقي للشمس "حلقة من النار" من ولاية أوريغون إلى تكساس، بينما في 8 أبريل 2024، سيتسبب كسوف كلي للشمس في قتامة الولايات المتحدة. السماء من تكساس إلى ماين. وفي كلا التاريخين، ستشهد جميع الولايات الـ 48 المتجاورة في الولايات المتحدة كسوفًا جزئيًا للشمس.

إن مراقبة كسوف الشمس هي تجربة مذهلة، ولكن السلامة يجب أن تكون دائمًا الأولوية القصوى. تذكر أن تحمي عينيك باستخدام النظارات الشمسية المعتمدة أو غيرها من طرق المشاهدة الآمنة. لا تفوت فرصة مشاهدة هذا الحدث السماوي المذهل.

مصادر:

- ناسا

- تنبؤات الكسوف بقلم فريد إسبيناك، GSFC التابع لناسا

- ناسا/هينود/XRT

– استوديو التصور العلمي التابع لناسا

– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)