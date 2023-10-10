إصابات المشي عند الكلاب: كيف تحافظ على سلامتك عند المشي مع حيوانك الأليف

يعد المشي مع الكلاب نشاطًا شائعًا يوفر التمرين والمتعة لكل من المالكين ورفاقهم ذوي الفراء. ومع ذلك، كشفت الأبحاث الحديثة عن زيادة مثيرة للقلق في الإصابات المرتبطة بتمشية الكلاب. دراسة نشرت في المجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين فحصت أكثر من 400,000 إصابة أثناء مشي الكلاب من عام 2001 إلى عام 2020 ووجدت زيادة بمقدار أربعة أضعاف في معدل الإصابات خلال تلك الفترة.

وحددت الدراسة النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و64 عاما باعتبارهم الفئة السكانية الأكثر إصابة. وكانت الإصابات الثلاث الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي كسور الأصابع، وإصابات الدماغ المؤلمة، وإجهاد الكتف. يمكن أن يكون لهذه الإصابات آثار طويلة الأمد وتؤثر بشكل كبير على صحة أصحاب الكلاب.

أحد الأسباب الرئيسية لهذه الإصابات هو عدم الاستعداد والتدريب المناسبين. وفقًا لكاتلين توماس، صاحبة K-9 Turbo Training في فيرنديل، فإن ما يقرب من 99٪ من أصحاب الكلاب لا يقومون بتدريب حيواناتهم الأليفة بشكل كافٍ على المشي مقيدة قبل أن يتوقعوا منهم التصرف بشكل جيد أثناء المشي. التدريب غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات.

للحد من مخاطر الإصابات، يقدم توماس العديد من النصائح القيمة. أولاً، يوصى باستخدام مقود قياسي بطول ستة أقدام بدلاً من المقود القابل للسحب، والذي يمكن أن يشكل مخاطر التعثر والتشابك. التعامل السليم مع المقود أمر بالغ الأهمية أيضا. ينصح توماس بإمساك المقود بيد واحدة من خلال الحلقة الموجودة في النهاية واستخدام اليد الأخرى لتثبيته حوالي ثلث الطريق لأسفل. تجنب لف المقود حول الأصابع أو المعصمين لمنع التشابك.

يعد استخدام حزام المشبك الأمامي بدلاً من مجرد طوق بمثابة إجراء أمان آخر. تحتوي هذه الأحزمة على مشبك أمامي يعيد توجيه حركة السحب نحو المالك بدلاً من السماح للكلب بالاندفاع للأمام. وهذا يقلل من الضغط على المالك ويقلل من خطر الإصابة.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تأخذ معك الحلوى أثناء المشي. يمكن أن يؤدي تشتيت الانتباه إلى سحب الكلاب أو ركضها، مما يزيد من فرص وقوع الحوادث. من خلال تقديم المكافآت، يمكن للمالكين إعادة توجيه تركيز حيواناتهم الأليفة وتعزيز السلوكيات المرغوبة، مثل المشي بالمقود الفضفاض والبقاء منتبهًا.

وأخيرًا، يجب أن يتذكر أصحاب الكلاب أنهم وكلابهم فريق واحد. يعد البقاء يقظًا ويقظًا أثناء المشي أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الانحرافات المحتملة ووضع خطة للتعامل معها. يمكن أن يكون العلاج بالتعزيز الإيجابي فعالاً للغاية في جذب انتباه الكلب والحفاظ على سيطرته.

يمكن تقليل إصابات مشي الكلاب بشكل كبير من خلال تنفيذ نصائح السلامة هذه والتأكيد على التدريب والإعداد المناسبين. من خلال إعطاء الأولوية للسلامة، يمكن لأصحاب الكلاب الاستمرار في الاستمتاع بفوائد هذا النشاط مع تقليل مخاطر الحوادث.

مصادر:

– المجلة: الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية (لم يتم توفير عنوان URL محدد)

- كاتلين توماس، مالكة K-9 Turbo Training في فيرنديل (لم يتم توفير عنوان URL محدد)