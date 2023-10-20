هل التحضر يدفع تطور النبات؟ دراسة تأثيرات جزر الحرارة الحضرية على تباين ألوان الأوراق

لقد أدى التحضر إلى تحويل مساحات كبيرة من الأراضي على الأرض، مما أدى إلى إنشاء موائل من صنع الإنسان تعرف باسم البيئات الحضرية. وتفرض هذه البيئات ضغوطًا انتقائية على سكانها، بما في ذلك التعرض للأسطح التي تحتفظ بالحرارة والتي تشكل جزرًا حرارية حضرية. في حين أن الأبحاث السابقة قد استكشفت تأثير الإجهاد الحراري في المناطق الحضرية على تطور الحيوان، فإن آثاره على النباتات لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير.

ولسد هذه الفجوة البحثية، قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور المشارك يويا فوكانو من جامعة تشيبا في اليابان بالتحقيق في كيفية تأثير الجزر الحرارية الحضرية على ألوان أوراق نبات Oxalis corniculata، وهو نبات معروف باسم حميض الخشب الزاحف. يُظهر هذا النبات اختلافات في لون أوراقه، تتراوح من الأخضر إلى الأحمر، ويوجد في كل من المناطق الحضرية وغير الحضرية في جميع أنحاء العالم. وتشير الدراسات السابقة إلى أن هذه الاختلافات اللونية تعمل بمثابة تكيفات تطورية لحماية النبات من الإجهاد البيئي، حيث يعتقد أن الصبغات الحمراء في الأوراق تخفف الحرارة والأضرار الناجمة عن الضوء.

من خلال الملاحظات الميدانية التي أجريت في المناطق الحضرية وغير الحضرية على المستوى المحلي والمناظر الطبيعية والعالمية، وجد الباحثون أن المتغيرات ذات الأوراق الحمراء من حميض الخشب الزاحف توجد عادة بالقرب من الأسطح غير المنفذة في المناطق الحضرية، في حين كانت المتغيرات ذات الأوراق الخضراء هي السائدة في المساحات الخضراء. كان هذا النمط الجغرافي ثابتًا في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد وجود صلة بين التحضر وتغيرات لون الأوراق في حميض الخشب الزاحف.

تم إجراء المزيد من التجارب لتحديد الفوائد التكيفية لهذه الاختلافات في ألوان الأوراق. وأظهرت النتائج أن متغيرات الأوراق الحمراء أظهرت معدلات نمو متفوقة وكفاءة أعلى في التمثيل الضوئي تحت درجات حرارة عالية، في حين ازدهرت متغيرات الأوراق الخضراء في درجات حرارة منخفضة. وأظهرت المتغيرات ذات الأوراق الحمراء قدرة أعلى على تحمل الإجهاد وكانت أكثر قدرة على المنافسة في المناطق الحضرية ذات الكثافة النباتية المنخفضة، في حين ازدهرت الأنواع ذات الأوراق الخضراء في المناطق الخضراء المورقة.

أشارت التحليلات الجينية إلى أن البديل ذو الأوراق الحمراء لنبات O. corniculata ربما تطور عدة مرات من نبات الورقة الخضراء السلفي. يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول التطور المستمر في المناطق الحضرية ويسلط الضوء على أهمية فهم تكيف النباتات مع جزر الحرارة الحضرية من أجل إنتاج المحاصيل المستدام وديناميكيات النظام البيئي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف سمات نباتية أخرى تتجاوز لون الأوراق من أجل فهم شامل لتكيف النبات مع جزر الحرارة الحضرية.

المصدر: يويا فوكانو وآخرون، من الأخضر إلى الأحمر: الإجهاد الحراري في المناطق الحضرية يدفع تطور لون الأوراق. التقدم العلمي (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (جامعة تشيبا)