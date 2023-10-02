يشير بحث جديد إلى أن البرق على كوكب الزهرة قد يكون أقل شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا

أجرى علماء فيزياء الفضاء في جامعة كاليفورنيا في بولدر بحثًا يلقي ضوءًا جديدًا على الجدل الدائر حول البرق على كوكب الزهرة. وتشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن ضربات البرق على كوكب الزهرة من المحتمل أن تكون أكثر ندرة مما كان يعتقد سابقا.

كوكب الزهرة، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه أحد أكثر الكواكب قسوة في النظام الشمسي، له غطاء سحابي حمضي سميك يجعل من الصعب دراسته. ومن أجل استكشاف هذه البيئة القاسية، استخدم الباحثون بيانات من مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، والذي لم يكن مخصصًا في الأصل لدراسة كوكب الزهرة. وخلال تحليقه حول الكوكب في فبراير 2021، اكتشف المسبار "موجات صفير"، وهي نبضات طاقة ترتبط عادةً بالبرق على الأرض. ومع ذلك، كشف تحليل الفريق أن هذه الموجات الصافرة على كوكب الزهرة قد تكون ناجمة عن اضطرابات في المجالات المغناطيسية الضعيفة للكوكب، وليس بسبب ضربات البرق.

ويدعم هذا البحث الدراسات السابقة التي فشلت أيضًا في اكتشاف موجات الراديو الناتجة عن البرق على كوكب الزهرة. على الرغم من عقود من الجدل بين العلماء، فإن الطبيعة الحقيقية لهذه الموجات الصافرة وأصلها على كوكب الزهرة لا تزال غير مؤكدة. ويخطط الباحثون لإجراء مزيد من التحليل خلال رحلات الطيران المستقبلية لكوكب الزهرة من أجل تحديد بشكل قاطع ما إذا كان البرق مسؤولاً عن موجات الصافرة أو ما إذا كانت هناك ظاهرة أخرى.

تسلط هذه النتائج الجديدة الضوء على مدى قلة ما نعرفه عن كوكبنا المجاور. ومع كل أداة علمية جديدة تصل إلى كوكب الزهرة، تتاح للباحثين فرصة ثمينة لمعرفة المزيد عن هذه البيئة الغامضة والعدائية.

المصدر: CU Boulder (بدون عنوان URL)

التعاريف:

– البرق: تفريغ كهربائي مفاجئ يحدث أثناء عاصفة رعدية وينتج عنه انبعاث الضوء والحرارة. ويحدث نتيجة لفصل الشحنات الموجبة والسالبة داخل السحابة أو بين السحابة والأرض.

– موجات ويسلر: نبضات في المجال المغناطيسي للأرض ناتجة عن تفريغ البرق في الغلاف الجوي. تم تسميتها على اسم صوت الصفير المسموع الذي تنتجه عند استقبالها على أجهزة استقبال الراديو المبكرة.

– إعادة الاتصال المغناطيسي: عملية تتفكك فيها خطوط المجال المغناطيسي ثم تجتمع مرة أخرى معًا، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة. ويحدث في البلازما، مثل تلك الموجودة في البيئات الفضائية.