تشير الأبحاث الجديدة إلى أن كوكب الزهرة قد لا يتعرض لضربات صاعقة

أجرى فريق من علماء فيزياء الفضاء من جامعة كاليفورنيا في بولدر بحثًا يضيف دليلاً إلى الجدل الدائر حول ما إذا كانت ضربات البرق تحدث على كوكب الزهرة أم لا. تشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن كوكب الزهرة لا يتعرض لضربات صاعقة متكررة، أو على الأقل ليس بالقدر الذي كان يعتقد سابقًا.

منذ ما يقرب من 40 عامًا، كان هناك جدل في المجتمع العلمي حول البرق على كوكب الزهرة. وتهدف الدراسة الأخيرة إلى المساهمة في حل هذا الجدل ببيانات جديدة. وأجرت الدراسة هارييت جورج وفريقها من مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء (LASP) في جامعة كاليفورنيا في بولدر، ونشرت النتائج في مجلة Geophysical Research Letters.

ولجأ الباحثون إلى مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، المصمم في الأصل لدراسة فيزياء الهالة الشمسية والرياح الشمسية، لاستكشاف كوكب الزهرة. خلال تحليق قريب من كوكب الزهرة في فبراير 2021، اكتشفت المركبة الفضائية "موجات صفير"، وهي نبضات من الطاقة ترتبط على الأرض بضربات البرق. ومع ذلك، تشير بيانات الفريق إلى أن هذه الموجات على كوكب الزهرة قد تنشأ في الواقع من اضطرابات في المجالات المغناطيسية الضعيفة للكوكب، وليس من البرق.

وتتوافق هذه النتائج مع دراسة سابقة أجريت في عام 2021، بقيادة مارك بولوبا من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والتي فشلت أيضًا في اكتشاف موجات الراديو الناتجة عن ضربات البرق على كوكب الزهرة.

يسلط البحث الضوء على الفهم المحدود لكوكب الزهرة والحاجة إلى المزيد من الأدوات العلمية لدراسة الكوكب. وكما أشار ديفيد مالاسبينا، المؤلف المشارك في الدراسة، فإن فرص إجراء مثل هذه الأبحاث على كوكب الزهرة نادرة.

وتضيف الدراسة إلى معرفتنا بكوكب الزهرة، وتساهم في كشف أسرار هذا الكوكب غير المضياف. سيواصل مسبار باركر الشمسي مراقبة كوكب الزهرة في مهمته، مما قد يوفر مزيدًا من الأفكار حول الجدل حول البرق وإلقاء الضوء على الظروف القاسية للكوكب.

مصادر:

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية (مجلة)

- ناسا/جونز هوبكنز APL

- ناسا / مختبر الدفع النفاث