استكشاف سر البرق على كوكب الزهرة

يستخدم الباحثون في جامعة كاليفورنيا في بولدر مسبار باركر الشمسي التابع لناسا لدراسة ظاهرة البرق على كوكب الزهرة، وهو أحد أكثر الكواكب غموضًا وغير مضيافة في نظامنا الشمسي. تهدف هذه المهمة إلى حل الجدل الطويل الأمد حول ما إذا كان البرق يضرب الكوكب الثاني من الشمس.

خلال تحليقه الرابع القريب من كوكب الزهرة في فبراير 2021، اكتشف مسبار باركر الشمسي "موجات صفير"، وهي نبضات من الطاقة مرتبطة بالبرق على الأرض. ومع ذلك، تشير البيانات التي تم جمعها إلى أن هذه الموجات على كوكب الزهرة قد لا تكون ناجمة في الواقع عن البرق، بل عن اضطرابات في المجالات المغناطيسية الضعيفة للكوكب.

وأوضحت هارييت جورج، المؤلفة الرئيسية للدراسة وباحثة ما بعد الدكتوراه في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء (LASP)، أنه على الأرض، غالبًا ما تنتج موجات الصفير، ولكن ليس دائمًا، عن البرق. عندما يضرب البرق، فإنه يدفع الإلكترونات الموجودة في الغلاف الجوي، مما يولد موجات تنتقل إلى الفضاء وتصدر نغمات صفير. يمكن لمشغلي الراديو على الأرض سماع هذه النغمات باستخدام سماعات الرأس، ومن هنا جاء اسم "الصفارات".

واستخدم الباحثون تجربة FIELDS على مسبار باركر الشمسي، الذي يضم أجهزة استشعار للمجال الكهربائي والمغناطيسي، لتتبع هذه الإشارات. ومن المثير للاهتمام أنهم لاحظوا أن موجات صفير كوكب الزهرة كانت تتحرك نحو الأسفل نحو الكوكب بدلاً من الخروج إلى الفضاء كما هو متوقع أثناء عاصفة رعدية. ولا يزال سبب هذه الحركة غير العادية، المعروفة باسم الصافرات المتخلفة، غير واضح. ومع ذلك، يشك الباحثون في أن إعادة الاتصال المغناطيسي، وهي ظاهرة تنطوي على الانفصال والالتحام بين خطوط المجال المغناطيسي الملتوية حول كوكب الزهرة، قد تكون مسؤولة عن هذا الشذوذ.

تلقي هذه الدراسة الضوء على فهمنا المحدود لأقرب جار لنا من الكواكب، وتسلط الضوء على التعقيد الهائل للأجواء الجوية للكواكب. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف أسرار البرق على كوكب الزهرة وتعميق معرفتنا بهذا الكوكب الغامض.

مصادر:

– المقال: دراسة CU Boulder: لم يتم استخدام عنوان URL، ولكن يمكن العثور عليه عبر محركات البحث.

– الصورة: جيتي إيماجيس.