توصلت الدراسة إلى أن البشر يولون اهتمامًا أقل للعمل عندما يعتقدون أن الروبوتات قد فحصته

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة برلين التقنية أن البشر يميلون إلى إيلاء اهتمام أقل لعملهم عندما يعتقدون أن الروبوتات قد قامت بفحصه بالفعل. قام الباحثون بمحاكاة سيناريو حيث تم تكليف المشاركين بفحص لوحات الدوائر بحثًا عن العيوب. قيل لنصف المشاركين أن روبوتًا يُدعى باندا قام بفحص لوحات الدوائر أولًا، ويمكنهم رؤية وسماع الروبوت أثناء العمل.

ووجدت الدراسة أن البشر الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الروبوتات كانوا أكثر عرضة لإظهار ظاهرة تعرف باسم "التسكع الاجتماعي". يحدث التسكع الاجتماعي عندما يبذل الأشخاص جهدًا أقل في الفريق مقارنةً بالعمل بمفردهم. ويشير الباحثون إلى أن هذا الانخفاض في الإنتاجية يمكن أن يعزى إلى تغير في التحفيز في إعدادات المهام المشتركة.

وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف كبير في الوقت والجهد الذي بذلته كلتا المجموعتين من المشاركين، إلا أن أولئك الذين اعتقدوا أنهم كانوا يعملون مع الروبوت اكتشفوا عيوبًا أقل في وقت لاحق من المهمة. ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن العمل ضمن فريق يقلل من الشعور بالمسؤولية الفردية عن نتيجة المهمة.

كان أحد قيود الدراسة هو أن المشاركين لم يتفاعلوا بشكل مباشر مع الروبوت وكانوا على علم بأنه تمت مراقبتهم كجزء من الدراسة. ومع ذلك، فإن النتائج تثير تساؤلات مهمة حول الآثار المترتبة على الشراكة بين الإنسان والروبوت في مواقف الحياة الحقيقية.

تمت دراسة ظاهرة التسكع الاجتماعي منذ عام 1913 عندما لاحظها ماكس رينجلمان لأول مرة خلال تجربة سحب الحبل. إنه يسلط الضوء على انخفاض الجهد الذي يميل الأفراد إلى بذله في مهمة ما عندما يعملون في فريق.

ولفت الباحثون الانتباه أيضًا إلى تحديات مراقبة مستويات الاهتمام والمشاركة في التعاون بين الإنسان والروبوت. في حين أنه من السهل تتبع نظرة الشخص، فإن تحديد ما إذا كانت المعلومات تتم معالجتها عقليًا بشكل مناسب هي مهمة أكثر تعقيدًا.

هذه الدراسة لها آثار خارج إطار البحث. وفي صناعات مثل الطيران، حيث يعد التفاعل بين الإنسان والأتمتة أمرا بالغ الأهمية، فإن انهيار التنسيق يمكن أن يؤدي إلى أخطاء. ولذلك، يعد التدريب والإجراءات والتعليقات الفعالة ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأتمتة في مكان العمل.

مصادر:

– الدراسة التي أجرتها جامعة برلين التقنية: [اسم المصدر]

– بحث البروفيسور الفرنسي ماكس رينجلمان حول التسكع الاجتماعي: [اسم المصدر]

– دراسة حول مخاطر التفاعل بين الإنسان والأتمتة في الطيران: [اسم المصدر]