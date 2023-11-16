يجد رواد الفضاء الرفقة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أثناء السفر إلى الفضاء السحيق

يواجه رواد الفضاء الذين ينطلقون في مهمات فضائية طويلة الأمد العديد من التحديات، بما في ذلك العزلة والوحدة الناتجة عن الحبس في موطن صغير لفترات طويلة. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل وكالات الفضاء حول العالم على تطوير مرافق الذكاء الاصطناعي لتوفير الدعم العاطفي ومكافحة الأمراض العقلية والمساعدة في المهام المختلفة أثناء السفر إلى الفضاء السحيق.

إن القيود المفروضة على حجم مركبات الفضاء السحيق تعني أن رواد الفضاء سيعيشون ويعملون في أماكن قريبة في رحلات تستغرق عدة سنوات. أوضحت ألكسندرا وايتمير، العالمة في فريق العوامل البشرية والأداء السلوكي التابع لناسا: "إذا ثبتت فعالية أداة الدعم الاجتماعي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فيمكن أن تكون بمثابة جزء من مجموعة أدوات من التدابير المضادة المتاحة للطاقم المستقبلي الذي يغامر في مهمة إلى المريخ".

أدركت كل من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إمكانات الرفاق الذين يعملون بنظام الذكاء الاصطناعي في دعم الصحة العقلية لرواد الفضاء وسير العمل أثناء الرحلات الفضائية الطويلة. في عام 2018، قدمت وكالة الفضاء الأوروبية جهاز Crew Interactive Mobile Companion (CIMON)، وهو جهاز ذكاء اصطناعي يشبه الكرة الطائرة ويمكنه أن يطفو حول محطة الفضاء الدولية (ISS) ويساعد رواد الفضاء في التجارب. تهدف الإصدارات اللاحقة من CIMON إلى إنشاء اتصال عاطفي مع الطاقم والإجابة على أسئلتهم وتسجيل التفاعلات.

في حين أن أفلام الخيال العلمي غالبًا ما تصور أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تساعد مستكشفي الفضاء، إلا أن رفاق الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي لا يزالون بحاجة إلى مزيد من التطوير. قال وايتمير: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأساليب التي يمكن من خلالها منح هذا النوع من الدعم وإلى أي مدى، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة، قبل تقديم توصيات بشأن الذكاء الاصطناعي كإجراء مضاد للصحة السلوكية".

من المهم ملاحظة أنه في حين يمكن لمرافقي الذكاء الاصطناعي توفير لوحة صوتية آمنة لبعض أفراد الطاقم، فإن الحفاظ على التواصل مع العائلة من خلال الاتصالات الصوتية والمرئية وتعزيز تماسك الفريق بين أفراد الطاقم يظل أمرًا بالغ الأهمية لدعم صحتهم العقلية.

وبصرف النظر عن دعم رواد الفضاء أثناء السفر إلى الفضاء السحيق، يتم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل وكالات الفضاء لأغراض أخرى مختلفة. على سبيل المثال، تستخدم وكالة ناسا الذكاء الاصطناعي للتحضير للعواصف الشمسية وتحديد الأجسام الطائرة المجهولة والكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. أصبحت وكالة الفضاء اليابانية، JAXA، أول وكالة في التاريخ تدمج الذكاء الاصطناعي في صاروخ مع مركبتها الفضائية Epsilon في عام 2013.

ومع استمرار وكالات الفضاء في الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي، يظل التركيز على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز رفاهية وإنتاجية رواد الفضاء. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات كبيرة، إلا أن هذه المهام ستعطي الأولوية دائمًا للجانب الذي يركز على الإنسان ويحركه الإنسان لدعم الصحة العقلية بين أفراد الطاقم.