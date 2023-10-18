القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية ونظرية الكون المحاكي

تشير نظرية محاكاة الكون إلى أن واقعنا هو في الواقع محاكاة حاسوبية، تحتوي على مجرات وكواكب وأشكال حياة مبرمجة بعناية لظهورها في الوجود. تقترح هذه الفكرة، التي حظيت باهتمام العلماء والفلاسفة، أن القوانين الفيزيائية التي تحكم كوننا هي مجرد خوارزميات. يتم إنشاء تجاربنا من خلال العمليات الحسابية لنظام متقدم. على الرغم من كونها تخمينية، إلا أن هذه النظرية تركت بصمتها في الثقافة الشعبية، حيث ظهرت في أفلام مثل The Matrix.

يمكن إرجاع مفهوم الواقع باعتباره وهمًا إلى اليونان القديمة، حيث اعتبر فلاسفة مثل أفلاطون أن العالم المادي هو مظهر أو وهم، مع وجود الواقع الحقيقي في عالم العقل والروح. وفي العصر الحديث، تطورت هذه الفكرة إلى فكرة أن العالم المادي والوعي هما جزء من واقع محاكاة. وقد ساهمت التطورات الحديثة في مجال الحوسبة والتقنيات الرقمية في تعزيز هذا التوسع في المثالية، حيث تتجاوز الطبيعة الحقيقية للواقع ما هو مادي.

داخل المجتمع العلمي، أثارت نظرية محاكاة الكون انبهارًا وتشكيكًا. يقترح بعض العلماء أنه إذا كان واقعنا محاكاة، فقد يكون هناك مواطن خلل أو أنماط تخون طبيعته المحاكاة. ومع ذلك، فإن العثور على دليل على هذه الحالات الشاذة يظل تحديًا، حيث يستمر فهمنا لقوانين الفيزياء في التطور. وفي الوقت الحالي، لا يوجد إطار محدد للتمييز بين الواقع المُحاكى وغير المُحاكى.

في دراسة حديثة نشرت في AIP Advances، اقترح أحد العلماء قانونًا جديدًا في الفيزياء يسمى القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية، والذي يدعم نظرية الكون المحاكى. ينص هذا القانون، المستند إلى نظرية المعلومات، على أن "إنتروبيا المعلومات" لحدث ما يجب أن تظل ثابتة أو تتناقص بمرور الوقت، حتى تصل إلى الحد الأدنى من القيمة عند التوازن. يتعارض هذا القانون مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية، حيث يشير إلى أن إنتروبيا المعلومات تتناقص بمرور الوقت بينما تزداد الإنتروبيا.

ويبدو أن القانون الثاني للديناميكية المعلوماتية، بحسب الدراسة، هو ضرورة كونية ذات آثار علمية واسعة النطاق. ويمكنه تفسير سلوك المعلومات الوراثية والطفرات الجينية، وكذلك الظواهر في الفيزياء الذرية والتطور الزمني للبيانات الرقمية. والجدير بالذكر أن هذا القانون يقدم تفسيرًا لهيمنة التناظر في الكون، حيث تتوافق حالات التناظر العالية مع أقل إنتروبيا معلوماتية.

إن اكتشاف القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية له آثار عميقة في مجالات مثل البحث الجيني، وعلم الأحياء التطوري، والعلاجات الجينية، والفيزياء، والرياضيات، وعلم الكونيات. فهو يشير إلى أن كوننا، بهياكله وعملياته المعقدة، قد يكون عبارة عن بناء محاكاة أو نظام كمبيوتر ضخم. ومن خلال تحسين ضغط البيانات ومحتوى المعلومات، ستحافظ هذه المحاكاة على القوة الحسابية وتقلل من متطلبات البيانات.

في حين أن نظرية محاكاة الكون لا تزال تأملية، فإن القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية يوفر إطارًا علميًا محتملاً لاستكشاف صحتها. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتجريب لاختبار هذا القانون والتحقق من صحته، مما قد يسلط الضوء على الطبيعة الحقيقية لواقعنا.

مصادر:

– “القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية يدعم فرضية المحاكاة” للدكتور [اسم العالم] (AIP Advances)