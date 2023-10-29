الديوك: الحالة المدهشة للوعي الذاتي

لطالما اعتبر الدجاج مخلوقات بسيطة، ومعروفة في المقام الأول بوضع البيض والقرقعة. ومع ذلك، كشفت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعتا بون وبوخوم، بالتعاون مع كلية الطب MSH هامبورغ، عن اكتشاف رائع - قد تمتلك الديوك القدرة على التعرف على نفسها في المرآة. تتحدى هذه النتيجة الاختبارات التقليدية للوعي الذاتي لدى الحيوانات وتؤكد على أهمية إجراء تجارب ذات صلة بيئيًا.

درست الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE، ما إذا كان بإمكان الديوك إثبات التعرف على الذات من خلال "اختبار العلامة" الكلاسيكي. تقليديًا، يتضمن هذا الاختبار وضع علامة ملونة على رأس الحيوان، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا عند النظر إلى نفسه في المرآة. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن هذا الاختبار لا يؤدي دائما إلى نتائج قاطعة، حيث أن بعض الحيوانات لا تظهر أي اهتمام بانعكاسها. وقد دفعهم هذا إلى التفكير في طرق بديلة لتقييم الوعي الذاتي في سياق أكثر طبيعية.

ابتكر الباحثون تجربة مبتكرة دمجت السلوك الفطري للديكة. عادة ما تصدر الديوك نداءات إنذار عندما ترى وجود حيوان مفترس في وجود دجاجات أخرى، مما يشير إلى وجود خطر. على العكس من ذلك، عندما يكونون بمفردهم مع حيوان مفترس، فإنهم يظلون صامتين لتجنب جذب الانتباه. استخدم الباحثون هذا السلوك لتقييم التعرف على الذات من خلال إنشاء ساحة اختبار حيث يمكن للديكة رؤية بعضها البعض من خلال شبكة، مع إسقاط طائر جارح أعلاه.

وكانت النتائج مثيرة للاهتمام. عندما يكون هناك ديك محدد (ديك آخر) وحيوان مفترس، تصدر الديوك عددًا كبيرًا من نداءات الإنذار، مما يؤكد قدرتها على التعرف على التهديدات المحتملة والاستجابة لها. ومع ذلك، عندما تم وضع مرآة بدلاً من الشبكة، انخفض عدد مكالمات الإنذار بشكل كبير. يشير هذا إلى أن الديكة لم تخطئ في أن انعكاسها هو ديك آخر. على الرغم من ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتأكيد هذه النتيجة، تشير هذه النتائج إلى أن الديوك تمتلك القدرة على التعرف على الذات.

تمتد آثار هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من الديوك ولها آثار على مجال البحوث السلوكية. ويؤكد أهمية إجراء التجارب التي تتماشى مع السلوك الطبيعي للحيوان، بدلا من الاعتماد فقط على سيناريوهات مصطنعة. ومن خلال دمج السياقات ذات الصلة بيئيا في اختبارات التعرف على الذات، يستطيع العلماء الحصول على نتائج أكثر موثوقية وبصيرة.

الأسئلة المتكررة

س: ما أهمية التعرف على الذات عند الحيوانات؟

ج: يعد التعرف على الذات جانبًا مهمًا في أبحاث سلوك الحيوان لأنه يوفر نظرة ثاقبة لقدرات الحيوان المعرفية والوعي الذاتي.

س: كيف يتم اختبار التعرف على الذات عادة على الحيوانات؟

ج: الطريقة التقليدية لاختبار التعرف على الذات لدى الحيوانات هي "اختبار العلامة"، حيث يتم وضع علامة ملونة على رأس الحيوان، وملاحظة رد فعله عند رؤية العلامة في المرآة.

س: ماذا كشفت الدراسة على الديوك عن التعرف على الذات؟

ج: أشارت الدراسة إلى أن الديوك قد تمتلك القدرة على التعرف على نفسها في المرآة، كما يتضح من استجابتها للتهديدات المحتملة في وجود المرآة.

س: لماذا من الضروري إجراء تجارب ذات صلة بيئيًا؟

ج: تتيح التجارب ذات الصلة بيئيًا للباحثين دراسة الحيوانات في بيئات تحاكي سلوكها الطبيعي، مما يعزز صحة النتائج التي توصلوا إليها وإمكانية تطبيقها.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على مجال حقوق الحيوان ورفاهيته؟

ج: إن فهم القدرات المعرفية والوعي الذاتي لدى الحيوانات يساهم في المناقشات المتعلقة بحقوق الحيوان ورفاهيته، مع التأكيد على أهمية مراعاة سلامتهم النفسية.