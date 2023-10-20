هل الكواكب ذات الحجم الأرضي أكثر شيوعًا حول الأقزام الحمراء؟ ربما لا

غالبًا ما يركز البحث عن الكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن على عوالم بحجم الأرض، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرض هي الكوكب الوحيد المعروف الصالح للسكن. أحاطت الإثارة الأخيرة باكتشاف سبعة كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم قزم أحمر في نظام TRAPPIST-1، مما أدى إلى تكهنات بأن مثل هذه الكواكب قد تكون أكثر شيوعًا حول الأقزام الحمراء مقارنة بالنجوم الشبيهة بالشمس. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى خلاف ذلك.

بدأ البحث عن الكواكب الخارجية باستخدام تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا، والذي حدد ما يقرب من 5,000 كوكب خارجي، مع وجود آلاف أخرى في انتظار التأكيد. أشارت النتائج الأولية التي توصل إليها كيبلر إلى أن الكواكب الخارجية بحجم الأرض في المناطق الصالحة للسكن كانت أكثر انتشارًا حول الأقزام M (الأقزام الحمراء). ومع ذلك، مع مرور الوقت، ظهرت الشكوك حول دقة بيانات كيبلر.

الدراسة الأخيرة، التي تحمل عنوان "لا يوجد دليل على وجود كواكب أخرى بحجم الأرض في المنطقة الصالحة للسكن لنجوم كيبلر M مقابل نجوم FGK"، والتي أجراها جالين بيرجستين من جامعة أريزونا، تتحدى الافتراضات السابقة. ويسلط الضوء على أن الاكتشافات الموثوقة للكواكب ذات حجم الأرض في المنطقة الصالحة للسكن لا تزال بعيدة المنال، حتى بالنسبة للأقزام M.

تم تصميم كيبلر لمراقبة كواكب بحجم الأرض تدور حول نجوم شبيهة بالشمس، لكن الأعطال الميكانيكية أوقفت مراقبته على المدى الطويل، مما حال دون إجراء مسح شامل. ونتيجة لذلك، كان على الباحثين الاعتماد على بيانات كيبلر المحدودة لتقدير وجود كواكب بحجم الأرض حول الأقزام الحمراء. اقترحت الدراسات السابقة وجود أعداد كبيرة من هذه الكواكب، لكن البحث الجديد يشير إلى أن نتائج كيبلر لم تكن دقيقة، مما يجعل معدلات حدوثها المقدرة غير موثوقة.

ومن خلال استخدام مركبة غايا الفضائية، التي تقيس خصائص النجوم بدقة، كشفت الدراسة أن العديد من نجوم كيبلر كانت أكبر وأكثر سخونة مما كان يعتقد سابقا. تكشف بيانات جايا المحسنة عدم دقة نتائج كيبلر وتقوض بشكل أكبر الافتراض القائل بأن الكواكب ذات حجم الأرض أكثر شيوعًا حول الأقزام الحمراء.

في حين أن البحث يتحدى التقديرات السابقة، فمن المهم ملاحظة أن العثور على كواكب شبيهة بالأرض يمثل تحديًا بسبب الصعوبات في اكتشاف عمليات العبور حول الأقزام الحمراء. علاوة على ذلك، لا تزال صلاحية الكواكب القزمة الحمراء للسكن موضوعًا غير مؤكد، نظرًا لاحتمال ارتفاع مستويات الإشعاع والأجواء الجوية غير المستقرة.

هناك الكثير لنتعلمه عن الكواكب الخارجية ذات الحجم الأرضي، وأنواع النجوم المختلفة، ومناطقها الصالحة للسكن. ومع توافر بيانات أكثر دقة وإجراء العلماء لمزيد من التحقيقات، سيستمر فهمنا في التعمق. لا يزال السعي لتحديد مدى انتشار الكواكب ذات الحجم الأرضي في المناطق الصالحة للسكن مستمرًا، سواء حول الأقزام الحمراء أو النجوم الشبيهة بالشمس.

مصادر:

- "لا يوجد دليل على وجود كواكب أخرى بحجم الأرض في المنطقة الصالحة للسكن لنجوم كيبلر M مقابل نجوم FGK" (المجلة الفلكية، arxiv.org)