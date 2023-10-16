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علوم

هل النباتات واعية؟ دراسة جديدة تتحدى فكرة "الأشجار الأم"

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 16، 2023
هل النباتات واعية؟ دراسة جديدة تتحدى فكرة "الأشجار الأم"

على الرغم من افتقارها للأدمغة، ومستقبلات الألم، والأعصاب، أثارت النباتات اهتمام العلماء والأديان وعشاق النباتات لفترة طويلة حول ما إذا كانت تمتلك مشاعر وعواطف ووعيًا. في حين أن النباتات تتفاعل مع بيئتها وتتواصل مع بعضها البعض، فإن مسألة وجودها الواعي تظل موضع نقاش.

في كتاب "الحياة السرية للنباتات" عام 1973، زُعم أن النباتات تزدهر عندما تتعرض للموسيقى الكلاسيكية وتتفاعل مع المشاعر الإنسانية. على الرغم من أن الكثير من الكتاب قد فقد مصداقيته، إلا أن الفكرة لا تزال قائمة، حيث تصور الثقافة الشعبية في كثير من الأحيان أشخاصًا يتحدثون إلى نباتاتهم للتأثير على رفاهيتهم.

اكتسب مفهوم "الأشجار الأم" الاهتمام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال عمل عالمة البيئة سوزان سيمارد. واقترحت أن هذه الأشجار الأقدم والأكبر في النظام البيئي تدعم بشكل فعال الأشجار الأصغر سنًا عن طريق إرسال العناصر الغذائية الأساسية والكربون والماء وإشارات الإنذار عبر شبكات فطرية تحت الأرض تسمى الجذريات الفطرية. وقد تم عرض هذه الفكرة لاحقاً في فيلم "أفاتار".

في عام 2006، صاغ العلماء مصطلح "بيولوجيا الأعصاب النباتية" لوصف عمليات الإشارات الكهربائية والكيميائية المعقدة التي يتم ملاحظتها في النباتات. حتى أنهم اكتشفوا الناقلات العصبية والخلايا الشبيهة بالأعصاب، مما يشير إلى استجابة منسقة للبيئة المحيطة بهم.

ومع ذلك، فإن دراسة حديثة تتحدى صحة هذه الادعاءات. يشكك الباحثون في الأدلة العلمية وراء الدراسات التي أجريت على الأشجار الأم، ويجادلون بأن العديد من الكتب ذات الصلة لم تخضع لمراجعة النظراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأوراق العلمية المتضاربة تقوض الأفكار المقترحة.

أحد الانتقادات الرئيسية هو أن الأشجار الأم من المفترض أنها تساعد الأشجار الأصغر سنا من نفس النوع، على الرغم من كونها في منافسة مباشرة على الموارد. من المسلم به أن نقل الكربون بين الأشجار من خلال الفطريات يعتبر له تأثير فسيولوجي ضئيل. كما يسلط الباحثون الضوء على العيوب المنهجية في التجارب السابقة، مما يثير الشكوك حول صحتها.

يشعر الفريق بالقلق من أن إسناد السمات الشبيهة بالبشر إلى النباتات قد يكون له عواقب ضارة. ومن خلال إضفاء الطابع الإنساني على النباتات وافتراض أنها تمتلك الحكمة التكيفية، هناك خطر التقليل من تأثير تغير المناخ على الغابات واتخاذ قرارات مضللة بشأن حمايتها.

وبينما يستمر الجدل حول وعي النبات، فمن الضروري التعامل مع هذه المناقشات بتدقيق علمي صارم وتجنب إضفاء طابع رومانسي على قدرات النباتات بما يتجاوز ما يمكن إثباته.

مصادر:
– الحياة السرية للنباتات 1973
– سوزان سيمارد، عالمة بيئة ومتحدثة TED Talk
– دراسة تتحدى مفهوم “الأشجار الأم” (المصدر غير متوفر)

By غابرييل بوتا

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