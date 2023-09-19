المناظر الطبيعية في نيوفاوندلاند قد توفر أدلة على الحياة على المريخ

تقوم الباحثة بيني موريل بالتحقيق في المناظر الطبيعية الفريدة لأراضي نيوفاوندلاند في منتزه جروس مورن الوطني، والتي تعتقد أنها قد تحمل رؤى مهمة حول إمكانية الحياة على المريخ. وتشبه الأراضي المسطحة، المكونة من صخور البريدوتيت البرتقالية، المناظر الطبيعية للمريخ، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن السامة التي تمنع الحياة النباتية من الازدهار. يركز بحث موريل، الذي تموله وكالة الفضاء الكندية، على وجود البكتيريا في التيار المحلي التي تعيش في تيارات الرقم الهيدروجيني العالية الناتجة عن عملية طبيعية تسمى السربنتينية. إنها تعتقد أن التفعف يحدث أيضًا على المريخ وتهدف إلى فهم ما يمكن أن تكشفه الأراضي الجدولية حول إمكانية وجود حياة سابقة أو حالية على الكوكب الأحمر.

السربنتينية هي تفاعل بين المياه الجوفية وصخور البريدوتيت، مما يخلق ظروفًا قاسية للحياة. ترتفع مستويات الرقم الهيدروجيني العالية إلى مستويات مماثلة للتبييض، مما يجعلها بيئة صعبة للكائنات الحية. ومع ذلك، اكتشفت موريل وفريقها بكتيريا في الأراضي الجدولية يمكنها البقاء على قيد الحياة في هذه الظروف باستخدام أول أكسيد الكربون كمصدر للطاقة، بدلاً من ثاني أكسيد الكربون كما تفعل معظم الكائنات الحية. تشير هذه النتيجة إلى إمكانية وجود نظام بيئي فريد متجذر في السربنتينية.

أدت أبحاث موريل إلى تحديد ينابيع راسبات الكربونات البيضاء في الأراضي المنبسطة، والتي تشير إلى المواقع التي تحدث فيها عملية السربنتينية. ومن خلال دراسة هذه الينابيع، تأمل في العثور على دليل على وجود حياة أو جزيئات حيوية تم جلبها إلى السطح دون الحاجة إلى حفر مكثف. وتعتقد أن أنظمة بيئية مماثلة قد توجد على المريخ، مما يجعل هذه المواقع أهدافًا محتملة للاستكشاف المستقبلي.

وتدرس باحثة أخرى، هيلي سابرز، العلاقة المحتملة بين السيربنتينية ووجود الميثان على المريخ. يركز Sapers على تسربات غاز الميثان في الينابيع الباردة شديدة الملوحة في جزيرة أكسل هايبيرج في نونافوت، كندا، والتي تكون بمثابة نظير لانبعاث غاز الميثان الذي قد يحدث على المريخ.

في حين أن البحث مستمر ولم يتم اكتشاف الإجابات بعد، فإن التحقيقات في نيوفاوندلاند ونونافوت تستمر في جذب الاهتمام العام وتوفر إمكانية كشف الأسرار حول إمكانية الحياة خارج الأرض.

المصادر: سي بي سي نيوز، ناسا