تأثير الشكل ثلاثي الأبعاد للحمض النووي على الطفرات المسببة للسرطان

وجدت دراسة حديثة أن شكل وبنية الحمض النووي، بما يتجاوز شفرته الجينية، قد يلعب دورا في تراكم الطفرات المسببة للسرطان. تستكشف هذه الدراسة مفهوم "التضاريس الجينومية"، والتي تشير إلى عناصر الجينوم التي تتجاوز تسلسل جزيئات الحمض النووي. ويشمل عوامل مثل ضيق لف الحمض النووي وتفعيل جينات معينة في خلايا مختلفة.

يبحث البحث، الذي نشر في مجلة Cell Reports، في الارتباطات بين السمات الطبوغرافية للحمض النووي والأنماط المعروفة لطفرات السرطان عبر أنواع مختلفة من السرطان. ومن خلال دراسة أكثر من 5,000 عينة من الأورام من 40 نوعًا مختلفًا من السرطان، تقوم الدراسة بتحليل 516 سمة طوبوغرافية لفهم تأثيرها على موقع الطفرات الجينية.

ترتبط بعض هذه الميزات بتوقيت وموقع الطفرات أثناء عملية النسخ، وهو أمر بالغ الأهمية لترجمة الحمض النووي إلى الحمض النووي الريبي (RNA). ويرتبط البعض الآخر ببروتينات تسمى الهستونات، والتي يلتف حولها الحمض النووي، بالإضافة إلى بنية الحمض النووي للجرح. ميزة أخرى تتضمن بروتينًا يسمى CTCF، والذي ينظم البنية ثلاثية الأبعاد للكروماتين، وهو المركب الذي يتكون من الحمض النووي والهستونات. يمكّن CTCF الحمض النووي من تكوين حلقات كروماتين مضغوطة للغاية.

ووفقا لنتائج الدراسة، فإن بعض أنماط الطفرات المرتبطة باستهلاك الكحول تحدث في وقت مبكر من عملية تكاثر الخلايا. وقد لوحظ هذا النمط في خلايا سرطان الرأس والرقبة والمريء والكبد. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن السمات الطبوغرافية المختلفة يمكن ربطها بالطفرات التي تؤدي إلى نفس التغييرات في "حروف" الحمض النووي في سرطان الخلايا المناعية. وهذا يشير إلى أن هذه الطفرات لها أسباب كامنة مختلفة.

في حين أن الدراسة توفر رؤى قيمة حول الطفرات الخاصة بالسرطان، لا يزال هناك الكثير مما يجب فهمه حول دور تضاريس الحمض النووي. قد تستكشف الأبحاث المستقبلية العلاقة بين الحالات الوراثية والسمات الطبوغرافية للحمض النووي وتبحث في التفاعلات بين العوامل البيئية المختلفة والطفرات المسببة للسرطان. ومن خلال المزيد من استكشاف هذه الارتباطات، يأمل الباحثون في الكشف عن سبب تأثير شكل الحمض النووي على تطور السرطان.

وفيما يتعلق بالتطبيقات، أتاحت الدراسة بياناتها من خلال قاعدة بيانات COSMIC، والتي يمكن أن تساعد في تطوير علاجات السرطان المستهدفة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة كان لها بعض القيود، حيث تم جمع البيانات الطبوغرافية من مجموعة مختلفة من المرضى عن بيانات طفرة السرطان. قد يؤدي إجراء مزيد من الأبحاث باستخدام البيانات التي تم جمعها من نفس الخلايا إلى نتائج مختلفة.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية النظر في الشكل ثلاثي الأبعاد للحمض النووي في فهم أنماط الطفرات المسببة للسرطان. ومن خلال الكشف عن تعقيدات التضاريس الجينومية، يهدف العلماء إلى تعزيز قدرتهم على الوقاية من أشكال السرطان المختلفة وعلاجها وفهمها.

مصادر:

– الدراسة البحثية المنشورة في مجلة Cell Reports

– الدكتورة كاترينا جوروفا، أستاذ مشارك في علم الأورام في معهد روزويل بارك الشامل للسرطان

- فولاي جين، أستاذ مشارك في علم الوراثة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف